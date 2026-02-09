Project Logistics Professional - driv komplexa projekt

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Logistikjobb / Finspång
2026-02-09


Visa alla logistikjobb i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige

eskrivning
Vi söker en Project Logistics Professional / Logistic Project Manager till ett uppdrag där du spelar en central roll i att planera, samordna och följa upp logistik- och projektflöden i större projektmiljöer.
I rollen ansvarar du för att utveckla och underhålla projektplaner och tidsscheman, analysera materialflöden och säkerställa att projektets framdrift följs upp och rapporteras på ett strukturerat sätt. Du arbetar nära tvärfunktionella team och bidrar aktivt till att projektens mål, milstolpar och leveranser uppnås.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Utveckla, uppdatera och följa upp projektplaner och tidsscheman

Säkerställa struktur och kvalitet i projektets planerings- och uppföljningsarbete

Genomföra analyser av materialflöden och logistikgränssnitt

Följa upp projektets framdrift och hantera avvikelser

Analysera projektdata för att identifiera trender och förbättringsområden

Säkerställa efterlevnad av projektstandarder och regelverk

Arbeta med resursplanering kopplat till projektens genomförande och bemanningsbehov

Samverka med interna och externa intressenter för att nå projektens milstolpar

KvalifikationerSkall-krav
Erfarenhet av projektplanering och schemaläggning i komplexa projektmiljöer

Dokumenterad erfarenhet av arbete med SAP och/eller Primavera P6

God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet

Förmåga att hantera flera projekt parallellt och prioritera självständigt

Mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift

Möjlighet och vilja att arbeta på plats i Finspång minst 3 dagar per vecka

Meriterande
Erfarenhet av Qlik / Qlik Sense

Erfarenhet av logistikflöden i större industri- eller teknikprojekt

Utbildning inom projektledning, planering, logistik eller närliggande område

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag, där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Timpris för uppdraget är 600 kr/h.
För att kunna gå vidare i processen är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197768-1832484".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kalkugnsvägen (visa karta)
612 30  FINSPÅNG

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9732671

Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: