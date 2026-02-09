Project Logistics Professional - driv komplexa projekt
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Logistikjobb / Finspång Visa alla logistikjobb i Finspång
2026-02-09
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
eskrivning
Vi söker en Project Logistics Professional / Logistic Project Manager till ett uppdrag där du spelar en central roll i att planera, samordna och följa upp logistik- och projektflöden i större projektmiljöer.
I rollen ansvarar du för att utveckla och underhålla projektplaner och tidsscheman, analysera materialflöden och säkerställa att projektets framdrift följs upp och rapporteras på ett strukturerat sätt. Du arbetar nära tvärfunktionella team och bidrar aktivt till att projektens mål, milstolpar och leveranser uppnås.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Utveckla, uppdatera och följa upp projektplaner och tidsscheman
Säkerställa struktur och kvalitet i projektets planerings- och uppföljningsarbete
Genomföra analyser av materialflöden och logistikgränssnitt
Följa upp projektets framdrift och hantera avvikelser
Analysera projektdata för att identifiera trender och förbättringsområden
Säkerställa efterlevnad av projektstandarder och regelverk
Arbeta med resursplanering kopplat till projektens genomförande och bemanningsbehov
Samverka med interna och externa intressenter för att nå projektens milstolpar
KvalifikationerSkall-krav
Erfarenhet av projektplanering och schemaläggning i komplexa projektmiljöer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med SAP och/eller Primavera P6
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Förmåga att hantera flera projekt parallellt och prioritera självständigt
Mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift
Möjlighet och vilja att arbeta på plats i Finspång minst 3 dagar per vecka
Meriterande
Erfarenhet av Qlik / Qlik Sense
Erfarenhet av logistikflöden i större industri- eller teknikprojekt
Utbildning inom projektledning, planering, logistik eller närliggande områdeAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag, där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Timpris för uppdraget är 600 kr/h.
För att kunna gå vidare i processen är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197768-1832484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kalkugnsvägen (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9732671