Project Controller
2025-11-06
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vårt arbete växer och vi söker nu en engagerad Project Controller till vårt team Project Control.
I rollen kommer du att arbeta med finansiell uppföljning och ekonomistyrning i några av våra största projekt inom infrastruktur. Du ansvarar för projektuppföljningar, månadsrapportering, budget, prognoser och analys. Som controller blir du ett viktigt stöd för projektledningen och bidrar till att utveckla både projektekonomi och arbetsprocesser.
Du arbetar tätt tillsammans med andra controllers och är en central del i teamet. Genom att dela kunskap och skapa förståelse inom ekonomifrågor bidrar du till engagemang, utveckling och stärkt lönsamhet. Tillsammans arbetar vi för att driva verksamheten framåt och skapa resultat som gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, strukturerad och kommunikativ - och som trivs med att skapa värde i din roll.
Du har:
Akademisk examen inom ekonomi
Några års erfarenhet som controller, gärna inom projekt - eller konsultverksamhet.
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och rapportering.
Mycket goda kunskaper i Excel, Power BI och ERP-system
För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös och uppskattar samarbete mot gemensamma mål. Du har ett naturligt driv, ser helheten och tänker gärna ett steg längre för att skapa resultat som gör skillnad. Med trygghet leder du dig själv, tycker om ansvar och bidrar med ett öppet och engagerat förhållningssätt.
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-31
Kontaktperson för frågor:
Amanda Krämbring, Gruppchef Project Controlamanda.a.krambring@afry.com
• 46 72 239 70 69
Månadslön
