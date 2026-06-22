Programledare till Anstalten Haparanda
Kriminalvården / Behandlingsassistentjobb / Haparanda Visa alla behandlingsassistentjobb i Haparanda
2026-06-22
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Haparanda
, Luleå
, Arvidsjaur
, Umeå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.
Vi söker nu en programledare till anstalten Haparanda!Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som programledare ingår du i ett team som arbetar med klienter i anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver programledare omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt.
Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk samt sex- och relationsvåld. Uppdraget utförs av ett mycket engagerat Programteam med särskild programledarkompetens. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera olika program, företrädesvis i grupp på anstalt.
I tjänsten som programledare innebär det till stor del att bedriva program samt även viss administration. Du förväntas genomföra den programledarutbildning som ingår i uppdraget samt frivårdens grundutbildning. Viktigt är att engagerat arbeta för ett gott samarbete såväl med andra programledare som med övriga kollegor på anstalter och frivård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen (lägst kandidatnivå) med beteendevetenskaplig inriktning företrädesvis beteendevetare, socionom, kriminolog eller inom samhällsvetenskap
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
Kriminalvårdens Programledarutbildning
Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
Klientnära arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
Erfarenhet av behandlingsinriktat arbete
Erfarenhet av klientnära arbete i grupp
God erfarenhet av arbete med beprövade behandlingsmetoder, med inriktning mot KBT
Språkkunskaper utöver svenskaÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Tingshusgatan 10 (visa karta
)
953 37 HAPARANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Haparanda Kontakt
Mika Keskikastari (ST/OFR) 0922-745001 Jobbnummer
9971963