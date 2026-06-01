Programledare på On Air Game Shows
2026-06-01
På On Air Game Shows erbjuder vi upplevelsen att få vara med i en riktig tv-sänd Game show, fast utan pressen från kamerorna. Vi tar emot företags- såväl som privata grupper på 6- 45 personer och vi erbjuder shower på både svenska och engelska.
Vi söker nya programledare inför hösten till våra studios i Gamla stan i Stockholm. Ett perfekt extrajobb upptill studier eller annat jobb.
Som programledare är det du som håller i showen, presenterar tävlingarna, ställer frågorna och skapar stämningen för de tävlande. Det är även du som sköter tekniken under showen.
Tjänsten är behovsbaserad och vi söker dig som kan arbeta 2 lördagar per månad, dag- och kvällstid, samt några vardagskvällar utöver det. Ett normalt arbetspass ligger på ca 3- 7 timmar. Tidigare scenerfarenhet (tex. konferencier, moderator, stand up) är meriterande.
Lönen är 176 kr/h.
On Air har kollektivavtal med HRF.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden till den här tjänsten.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan, ihop med cv och personligt brev till jesper@on-air.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jesper@on-air.se Arbetsgivare On Air Game Shows Sweden AB
111 27 STOCKHOLM
Team Leader
Jesper Linde jesper@on-air.se
