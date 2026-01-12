Programledare/livereporter till P4 Västmanland
2026-01-12
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Över hälften av befolkningen tar del av vårt utbud i någon form varje dag. Antingen i direktsänd linjär radio eller on-demand, i FM, på våra egna digitala plattformar eller hos andra aktörer. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse. Att jobba på Sveriges Radio innebär därför att du, oavsett roll, är en värdefull del i ett viktigt uppdrag.
Sveriges Radio P4 är en rikstäckande radiokanal och är vår i särklass mest lyssnade kanal. Den används av de 25 lokala radiostationer runt om i landet som sänder regionalt. Vi är den snabba och närvarande kanalen som utgår från våra lyssnares vardag och som samtidigt tar med dem över hela Sverige och resten av världen. P4 producerar stora mängder lokalt innehåll men är ofta även ansvariga för riksproduktioner som sänds i P1, P2, P3 och P4. Vi har också ett beredskapsuppdrag som innebär att sända meddelanden av vikt för allmänheten inklusive efterföljande information. En genomsnittlig dag lyssnar omkring 34% av Sveriges befolkning på oss.
Nu söker vi en programledare/livereporter till P4 Västmanland
P4 Västmanland söker dig som älskar nyhetspuls, brinner för det lokala och har stort eget driv. Vi direktsänder hela dagen, är på plats där det händer och ska varje dag hitta de mest berörande nyheterna och samtalsämnena och släppa fram många olika röster och perspektiv. Värdesätter du public serviceuppdraget, vill vara mitt i händelsernas centrum, kan kasta dig mellan olika ämnen - då är du kanske vår nya kollega!
Vi är snabba och nära publiken
I rollen som programledare står du i studion och gör intervjuer, uppdaterar lyssnaren om det som är viktigt och aktuellt. I rollen som livereporter är du ute i hela länet och gör både planerade direktsända intervjuer och fångar spontana möten med människor som kanske aldrig fått höras i radio annars. Du gillar att vara underhållande, men drar dig inte för att ställa obekväma frågor.
Om tjänsten
Tjänsten som programledare/livereporter på P4 Västmanland är en programanställning på heltid på ett år med start 1 mars eller efter överenskommelse. Du kommer att utgå från vår redaktion i Västerås.
Varför du ska söka
Vill du beröra en stor och engagerad publik med angelägna granskningar och underhållande radio baserat på nyheter och aktualiteter är P4 Västmanland en fantastisk plattform. Vår lyssnarskara är stabil och vi får kontinuerliga kvitton på att vi lyckas göra angelägna, relevanta och engagerande nyheter och aktualiteter. På P4 Västmanland jobbar ett schyst och ambitiöst team som drivs av att utveckla och att utvecklas. Och du får göra skillnad - på riktigt. Din röst, vår framtid. Så är det.
Vad krävs för att lyckas i rollen? Du förstår vikten av ett journalistiskt förhållningssätt, gillar nyhetspuls, är flexibel och har ett eget driv. Du har gott publicistiskt omdöme och god samarbetsförmåga. I rollen som programledare/livereporter på P4 Västmanland har du förmåga att bjuda in lyssnarna på det lilla extra. Du vet hur man engagerar, är idérik och van att ta ett stort eget ansvar.
Vi söker dig som har * Journalistutbildning eller motsvarande erfarenhet * Erfarenhet av programledarjobb eller att jobba i direktsändning * Erfarenhet av redaktionellt nyhetsarbete * B-körkort, för manuell växellåda
Frågor och kontaktuppgifter Frågor om tjänsten besvaras av kanalchef Lars Eskelind, lars.eskelind@sr.se
Frågor om rekryteringen besvaras av HR-partner Marianne Jansson, marianne.jansson@sr.se
Sista ansökningsdag är den 31 januari. Vänta inte med din ansökan då vi arbetar med löpande urval och vi återkommer med en uppdatering så snart vi vet mer. Sveriges Radio krigsplacerar personal med anställning som överstiger 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
