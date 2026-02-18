Programansvarig för Smart Stad - Helsingborgs stad
Helsingborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Helsingborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Helsingborg
2026-02-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och forma framtidens Helsingborg? Vi söker nu dig som vill driva och samordna Helsingborgs arbete med Smart stad - ett uppdrag som handlar om mycket mer än teknik. Du kommer spela en nyckelroll i att bygga struktur, samverkan och värdeskapande genom digitalisering i vår stadsutveckling. Detta är en senior roll med ett strategiskt och koncernövergripande ansvar. Du blir stadens specialist inom Smart stad-området och får stort mandat att sätta riktning, driva förändring och skapa långsiktig samhällsnytta.
Som programansvarig kommer du att vara placerad på Stadsledningsförvaltningen, på enheten för strategisk samhällsutveckling. Vi sitter i oceanhamnen på Center för innovation. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor på avdelningen och i staden, men också med bolagen, näringsliv och civilsamhälle.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Vi har kommit långt inom digitalisering, hållbarhet och innovation - men nu behöver vi ta ett samlat grepp kring hur vi skapar nytta av smarta lösningar i vår stad. Det handlar om att koppla ihop digital teknik, stadsutveckling och samhällsservice med tydliga strukturer, roller och långsiktigt värde. Du kommer arbeta i en komplex miljö där du behöver kunna driva förändring, hantera många intressenter och ibland också navigera målkonflikter.
Som programansvarig Smart stad leder du arbetet med att:
• Etablera och förvalta en samordnad portfölj av smart stad-initiativ
• Skapa en gemensam överblick över behov, insatser, styrkor och luckor
• Säkerställa samverkan mellan olika förvaltningar och externa parter - t.ex. stadsbyggnad, digitalisering, ekonomi, Pingday och andra infrastrukturella aktörer
• Verka för och bidra till en tydlig ansvarsfördelning och struktur mellan förvaltning och driftorganisation för att främja stadens utveckling som smart stad
• Synliggöra hur teknik skapar samhällsnytta t.ex. inom mobilitet, trygghet, återbruk, energi, digital service och miljöövervakning
• Bidra till att staden blir en plattform för innovation - där även andra aktörer kan vara smarta
• I nära samarbete med stadens testbäddsverksamhet stärka Helsingborg som en plattform där externa aktörer kan testa och utveckla smarta lösningar i verklig miljö
I rollen får du:
• Ett mycket stort handlingsutrymme och frihet att äga och driva uppgiften
• Möjlighet att lämna ett verkligt avtryck i en strategiskt viktig fråga för staden
• Arbeta i en ambitiös organisation som vill ligga i framkant inom innovation
• En central roll med hög synlighet och stort intresse från politiken
• Stor flexibilitet gällande distansarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är en systematisk, lyhörd och visionär möjliggörare och samordnare - och som:
• Har erfarenhet av program- och portföljledning, särskilt inom innovations-, teknik- eller stadsutvecklingsområden
• Är van att arbeta tvärsektoriellt och i komplexa organisationer, där samverkan är en nyckel till framgång
• Har god förståelse för samhällsbyggnadens logik och kan koppla teknik till fysisk och social stadsutveckling
• Förstår och kan kommunicera värdet av data, AI, IoT och andra nyckeltekniker - utan att fastna i tekniken
• Är strategisk, strukturerad, kommunikativ och får saker att hända i samspel med andra.
• Har förmåga att skapa ordning i det oklara och samtidigt tänka långsiktigt
I den här rollen är det centralt att du kan agera som stadens representant och drivande kraft i frågan, med förmåga att bygga förtroende, skapa tydlighet och driva förändring i en miljö med många viljor.
Meriterande är:
• Erfarenhet av att bygga upp styrningsmodeller eller samordningsstrukturer för tvärgående arbete
• Kännedom om offentlig sektor och kommunal verksamhet
• Förmåga att skapa förtroende hos både chefer, kollegor och externa partners
• Insikt i drift-, finansierings- och förvaltningsfrågor kopplat till digitala lösningar
Vad vi erbjuder
• En flexibel och kreativ arbetsmiljö i ett stadslabb där du får testa, utvärdera och skala.
• Ett tätt samarbete med ledning, förvaltningar, näringsliv och akademi.
• Ett satellitkontor i Malmö - perfekt för dig som bor eller jobbar över sundet.
• Möjlighet till kompetensutveckling, påverkan och långsiktigt ansvar.
Hos oss är hälsa och balans en självklar del av arbetslivet. Du får 25-32 semesterdagar beroende på ålder och kan själv välja om du vill byta semestertillägg mot extra ledighet. Vi erbjuder flexibel arbetstid som gör det lättare att få ihop vardagen och 3 000 kronor i friskvårdsbidrag varje år för att du ska kunna ta hand om din hälsa på det sätt som passar dig bäst. Dessutom finns en möjlighet att löneväxla till pension och att gå ner i arbetstid efter 63 års ålder.
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 1 mars. Slutintervjuer kommer att hållas den 13e och/eller 16e mars på plats i Helsingborg. I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
eller Linn Strandh på 79-559 10 01 eller linn.strandh@capus.se
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 1 mars 2026
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9748957