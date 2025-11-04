programansvarig för kostnadsreduktion till Finspång!
2025-11-04
Vill du spela en nyckelroll i att driva kostnadsreduktion och affärsutveckling inom en serviceorganisation? Vi söker nu en programansvarig till företag i Finspång som vill vara med och forma framtidens effektiva verksamhet.
I rollen som programansvarig för kostnadsreduktion arbetar du nära chefen för Business Excellence samt ledningsgruppen. Du leder och följer upp programmet för kostnadsreduktion, stöttar projektledare och chefer i att ta fram business case, samt förbereder och presenterar statusuppdateringar till lokal ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sätta mål för kostnadsreduktion och följa upp tillsammans med ledningsgrupp och andra intressenter.
• Identifiera nya besparingsmöjligheter i samarbete med servicefunktionerna.
• Stödja framtagning av business case och kalkyler för förbättringsinitiativ.
• Säkerställa att besparingar dokumenteras och uppdateras i One PUMA Web.
• Bidra till portföljhantering av verksamhetsutvecklingsprojekt.
Vem är du?
• Mycket god förmåga att skapa och hålla presentationer i PowerPoint på både svenska och engelska.
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med Excel.
• Grundläggande förståelse för ekonomiska begrepp och business case-utveckling.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift, på svenska och engelska.
• Självgående, initiativrik och resultatorienterad.
• Erfarenhet från liknande industri är meriterande.
• Erfarenhet av business intelligence-verktyg, t.ex. Power BI, är ett plus.
• Relevant högskoleutbildning, gärna inom industriell ekonomi eller motsvarande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
