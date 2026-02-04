Programadministratör

JobBusters AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-04


Din nya roll
Vi söker nu en Programadministratör till ett omfattande och samhällsviktigt program inom kollektivtrafik. I rollen är du en central del av programorganisationen och fungerar som ett administrativt nav med många kontaktytor. Du stöttar projekt- och programledare samt teamet i det dagliga arbetet och bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet i leveransen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Administrativt stöd till projekt- och programledning

Dokument- och ärendehantering i etablerade system

Mötesadministration såsom kallelser, dagordningar och protokoll

Fakturahantering och uppföljning i ekonomisystem

Administration kring konsulter och leverantörer

Kontorsansvar och praktisk samordning på projektkontor

On- och offboarding av projektmedlemmar

Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion, har god struktur och gillar att arbeta med flera parallella uppgifter i en professionell projektmiljö.
Företagspresentation
Vår kund är en offentlig aktör med ansvar för planering, genomförande och uppföljning av stora investeringar inom kollektivtrafik. Verksamheten präglas av samhällsnytta, långsiktighet och ett tydligt fokus på kvalitet, samverkan och hållbara lösningar.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-02-23 Slut: 2027-02-15, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utifrån kundens krav
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flerårig erfarenhet som program- eller projektadministratör

God vana av dokumenthantering, mötesadministration och arbete i Office-paketet

Erfarenhet av fakturahantering och arbete i ekonomisystem

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter via Benifex

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan!
Vi går igenom ansökningarna löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du behöver inte skriva ett personligt brev utan besvarar urvalsfrågorna i samband med ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129897-1824786".

Arbetsgivare
Jobbusters AB (org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

