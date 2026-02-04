Programadministratör
2026-02-04
Din nya roll
Vi söker nu en Programadministratör till ett omfattande och samhällsviktigt program inom kollektivtrafik. I rollen är du en central del av programorganisationen och fungerar som ett administrativt nav med många kontaktytor. Du stöttar projekt- och programledare samt teamet i det dagliga arbetet och bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet i leveransen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Administrativt stöd till projekt- och programledning
Dokument- och ärendehantering i etablerade system
Mötesadministration såsom kallelser, dagordningar och protokoll
Fakturahantering och uppföljning i ekonomisystem
Administration kring konsulter och leverantörer
Kontorsansvar och praktisk samordning på projektkontor
On- och offboarding av projektmedlemmar
Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion, har god struktur och gillar att arbeta med flera parallella uppgifter i en professionell projektmiljö.
Företagspresentation
Vår kund är en offentlig aktör med ansvar för planering, genomförande och uppföljning av stora investeringar inom kollektivtrafik. Verksamheten präglas av samhällsnytta, långsiktighet och ett tydligt fokus på kvalitet, samverkan och hållbara lösningar.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-02-23 Slut: 2027-02-15, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utifrån kundens krav
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Flerårig erfarenhet som program- eller projektadministratör
God vana av dokumenthantering, mötesadministration och arbete i Office-paketet
Erfarenhet av fakturahantering och arbete i ekonomisystem
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter via Benifex
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan!
Vi går igenom ansökningarna löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du behöver inte skriva ett personligt brev utan besvarar urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
