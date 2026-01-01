Program Tvärförbindelse Södertörn Projekt Flemingsbergstunneln
Vi söker en erfaren projekteringsledare till Program Tvärförbindelse Södertörn. Uppdraget avser arbete inom ett större infrastrukturprojekt med inriktning mot tunnel- och anläggningsprojekt. Rollen är central och innebär ansvar för ledning och samordning av projekteringsprocessen i nära samarbete med projektledning och övriga funktioner.
Tjänsten avser heltid. Fördjupad information om projektets omfattning, skede och tekniskt innehåll presenteras vid intervju.
Uppdragets innehåll
Som projekteringsledare ansvarar du för helheten i projekteringsprocessen och säkerställer att arbetet bedrivs enligt fastställda mål avseende tid, kostnad, kvalitet och risk. Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister, konsulter och entreprenörer samt ger stöd i kontakter med externa intressenter och myndigheter.
I uppdraget ingår att leda och styra konsultuppdrag för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar, säkerställa att handlingar uppfyller tekniska, juridiska och arbetsmiljömässiga krav samt bidra till kostnadseffektiva och produktionsanpassade lösningar.
Arbetsuppgifter och ansvar
Planera, leda och följa upp projekteringsprocessen
Styra och samordna projekterande konsulter
Säkerställa kvalitet i förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar
Följa upp tidplaner, kostnader och risker ur projekteringsperspektiv
Säkerställa miljökrav, arbetsmiljökrav och byggherreansvar
Medverka i tekniska analyser och ta fram beslutsunderlag
Samordna projekteringsfrågor med entreprenörer, myndigheter och andra intressenter
Publiceringsdatum2026-01-01Kompetenser
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad, alternativt likvärdig utbildning i kombination med relevant erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av arbete i infrastrukturprojekt
Minst 5 års erfarenhet av multidisciplinär projekteringsledning, varav minst 3 år inom bergtunnelprojekt
Erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenader
Erfarenhet av arbete med digitala anläggningsmodeller
Erfarenhet av arbete i byggskedet
Genomförd (eller planerad) utbildning BAS-P
Goda kunskaper i AB, ABK och AMA
Goda kunskaper i Microsoft Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad med god helhetssyn
Stark samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga
Van att arbeta i komplexa projektmiljöer
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
och ange "Projektledare Tvärförbindelse Södertörn" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@etoile-nordique.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
151 38 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666948