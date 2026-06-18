ProfilGruppen söker CNC-operatör
ProfilGruppen Extrusions AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppvidinge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uppvidinge
2026-06-18
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Är du en tekniskt kunnig och drivande lagspelare? Vill du göra framsteg med oss och därigenom ta dig själv och ProfilGruppen till #nextlevel? Om svaret är ja på dessa frågor kan du mycket väl vara en av våra nya CNC-operatörer.
Vår vidareförädling befinner sig i en spännande fas där vi växlar upp och vässar oss med den senaste tekniken. Flertalet nya celler har nyligen implementerats och fler är på gång in samtidigt som vi förbättrar layouten för maskinparken. För att genomföra den här resan söker vi nya medarbetare som är teknikintresserade, engagerade och innehar bred erfarenhet inom CNC-bearbetning.
Om rollen I din roll som CNC- operatör kommer du att arbeta med CNC-maskiner och utföra justeringar, verktygsbyten och inställning av maskiner. Du kommer även med din kunskap vara delaktig i kompetensutveckling inom CNC. Du arbetar också med ständiga förbättringar tillsammans med supportfunktioner i den egna organisationen. Att aktivt verka för en säker arbetsmiljö och rapportera risker i HMS-system är andra exempel på vad som ingår i arbetsuppgiften.
Vem är du? Du har förmodligen en teknisk gymnasieutbildning alt. motsvarande erfarenhet inom CNC med ett stort intresse inom teknik som du vill fortsätta att utveckla. Vi ser gärna att du även har tidigare erfarenhet av att arbeta med automatiserade celler. Vi lägger stor vikt vid att du har goda kunskaper i mätteknik och ritningsläsning.
Du delar vår värdegrund som är personligt engagerad, lyhörd, snabb, professionell och strävar efter ständig förbättring. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo, vilket betyder att du måste vara duktig på att strukturera och planera din vardag. Du är en individ som naturligt agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet.
Som person är du frågvis och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team, men är också en fena på att leda dig själv i det dagliga arbetet. Dina kunskaper i svenska är goda, både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Kandidater kommer att utvärderas och tillsättas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7929393-2058937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Profilgruppen Extrusions AB
(org.nr 556206-5119), https://jobb.profilgruppen.se
Floragatan 2 (visa karta
)
364 31 ÅSEDA Arbetsplats
ProfilGruppen Extrusions AB Jobbnummer
9969287