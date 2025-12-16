Professor i svenska som andraspråk
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets Humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.
För mer information om Institutionen för språkstudier besök: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/
Vi söker nu en professor i svenska som andraspråk med start enligt överenskommelse.
Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla forskning och forskarutbildning i svenska som andraspråk. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår också att sprida forskning nationellt och internationellt genom att bland annat vara aktiv i sökandet av externa medel och att utveckla och fördjupa kontakter i internationella forskarnätverk. Personen förväntas också initiera forskning och ansöka om forskningsmedel, helst med flera personer involverade, samt bidra till ämnets och institutionens utveckling. I anställningen ingår anslagsfinansierad forskning med 60% under de fyra år första åren. Därefter ingår 30% forskning, som finansieras av Humanistisk fakultet, och 20 % kompetensutvecklingstid av anställningens omfattning, som reduceras i proportion till övrig forskningstid.
Vid Humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs.
För mer information gällande Behörighet, Bedömningsgrunder samt Avväggning mellan bedömningsgrunder, vänligen besök: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/professor-i-svenska-som-andrasprak_880120/Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 30 januari 2026.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/om-institutionen/tva-dokument/
Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.
Övrig information
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och aktivt bidra till utbildnings- och forskningsmiljön krävs hög närvaro vid institutionen.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kristina Persson, 090-7865488, kristina.persson@umu.se
eller HR-samordnare Helena.botold@umu.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1167-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Helena Botold, HR-samordnare helena.botold@umu.se Jobbnummer
9647212