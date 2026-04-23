Professor i stordjurskirurgi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-04-23
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin och djuromvårdnad. Vi bidrar till kontinuerlig kunskapsutveckling om djurs hälsa och sjukdomar på såväl individ-, som populationsnivå.
Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Dessutom utgör SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) en integrerad del av institutionen.
Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/klin-vet/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.
Ämnesbeskrivning
Ämnet är stordjurskirurgi med fokus på häst men även idisslare och gris ingår.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna kommunicera på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.
Behörighet
Den sökande ska
ha veterinärexamen
ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
ha goda kunskaper i engelska.
• Lag (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009302-om-verksamhet-inom-djurens-halso-_sfs-2009-302#K3)
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler. https://jordbruksverket.se/djur/personal-och-vardgivare-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken#c-behorighet-veterinarinstruktion
C23, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär.
Europaparlamentets och rådets direktiv (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&from=EN#tocId58)
av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.
Bedömningsgrunder och övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.
Sista ansökningsdatum:
2026-08-31
Placering/ort:
Uppsala
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr-fragor/rekrytering-till_alla_ovriga_anstallningar/anstallning-av-larare/.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: bodil.strom-holst@slu.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124472".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Bodil Ström Holst bodil.strom-holst@slu.se
