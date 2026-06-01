Professor i specialpedagogik
2026-06-01
Specialpedagogiska institutionen
Mer information om oss finns på: Specialpedagogiska institutionen
Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet specialpedagogik är vid Stockholms universitet ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med överbryggande funktion mellan flera vetenskapsområden, som baseras på samspel mellan individ, kontext och samhälle. Kunskaper inom området fokuserar på insatser innan svårigheter uppstått liksom att underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar och/eller för personer i socialt utsatta livssituationer.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.
Den som anställs som professor ska aktivt delta i att utveckla en ledande specialpedagogisk forskning i ett nationellt och internationellt perspektiv. Forskning, undervisning inom grund-, avancerad och forskarnivå i ämnet samt ledande administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För att kunna utföra anställningens arbetsuppgifter måste den sökande ha dokumenterad förmåga att använda svenska i tal och skrift på professionell nivå. Detta visas exempelvis genom dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller intyg om språkkunskaper motsvarande minst B2-nivå (CEFR).
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet ska visas genom självständiga forskningsinsatser i specialpedagogik eller närliggande område som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning samt erfarenhet av uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd, sakkunnig eller expertgranskare ska tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet visas i normalfallet genom undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Stor vikt fästs vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.
Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
Stor vikt fästs vid erfarenhet av att skickligt leda och utveckla verksamhet, personal och forskningsprojekt samt ha erfarenhet av uppdrag i exempelvis nämnder och styrelser.
Meriterande är följande:
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Genomgången forskarhandledarutbildning.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Jenny Wilder, tfn 08-674 7346, jenny.wilder@specped.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Specialpedagogiska institutionen
)
106 91 STOCKHOLM
Specialpedagogiska institutionen
