Produktutvecklingsansvarig till Demex
Nåvi AB / Civilingenjörsjobb / Gislaved Visa alla civilingenjörsjobb i Gislaved
2026-02-10
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nåvi AB i Gislaved
, Värnamo
, Vaggeryd
, Ulricehamn
, Ljungby
eller i hela Sverige
Varför Demex?
Det här är en möjlighet för dig som vill ta ett helhetsgrepp om produktutvecklingen i ett företag där teknik, automation och innovation står i centrum. Rollen är helt ny och ger dig chansen att forma både arbetssätt och framtida produktportfölj. Du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med praktiskt förbättringsarbete nära produktionen.
Din blivande arbetsplats
Demex arbetar med ett tydligt syfte att skydda människor och egendom världen över genom innovativa och pålitliga lösningar för stängsel, avspärrningar och områdesskydd. Visionen är att bli det självklara globala valet för hållbart områdesskydd och avspärrning.
De är också ett bolag som ständigt utvecklas. De är inte rädda för nya idéer, utan designar, testar och förbättrar sina produkter med hjälp av den senaste teknologin.
Här blir du en del av en organisation med stark framtidstro, teknisk bredd och en kultur där engagemang, ansvar och innovation står i centrum.
Ditt nya uppdrag
Som produktutvecklingsansvarig får du en central roll i att driva och utveckla Demex produktportfölj. Eftersom rollen är ny får du stora möjligheter att påverka hur arbetet ska bedrivas och vilka strukturer som ska byggas upp. Du arbetar både strategiskt och praktiskt - från att ta idéer vidare till färdiga produkter, till att utveckla och förbättra befintliga lösningar.
Du arbetar i SolidWorks, men fokus ligger mer på teknisk förståelse och problemlösning än avancerad CAD-modellering. Du kommer att vara ute i fabriken, testa prototyper, följa produktionen och säkerställa att funktion och kvalitet håller hög nivå. Du blir en viktig länk mellan produktion, marknad, försäljning och leverantörer - och du bidrar aktivt till att skapa struktur, processer och framtida utvecklingskapacitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva produktutvecklingsprojekt från idé till lansering
Utveckla och förbättra produkter inom stängsel, områdesskydd och grindar
Genomföra tekniska analyser och identifiera förbättringsområden
Arbeta i SolidWorks med fokus på funktion och konstruktion
Samarbeta nära produktion, marknad, försäljning och leverantörer
Bidra till struktur, processer och framtida utvecklingskapacitet
Om just dig
Vi tror att du har en bakgrund inom mekanik, automation eller produktutveckling och att du trivs i en roll där du får kombinera teknik, analys och praktiskt arbete. Du är trygg i att driva projekt självständigt och har lätt för att skapa struktur och framdrift. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att vara nära produkten - både i CAD-miljö och ute i produktionen.
Du har god förståelse för mekaniska system, motorer och automationslösningar och är van vid att arbeta med produktförbättringar. Andra beskriver dig som självgående, engagerad och strukturerad, och du trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka.
Vi tror att du har
Bakgrund inom mekanik, automation eller produktutveckling
Erfarenhet av CAD (gärna SolidWorks)
Förståelse för motorer, automationslösningar och mekaniska system
Förmåga att driva projekt självständigt
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Där kultur möter människa
Demex erbjuder en familjär och jordnära kultur där man värdesätter ansvar, frihet och engagemang. Här får du arbeta i en modern och tekniskt driven miljö där innovation står i centrum. Du blir en viktig del av framtiden och får möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du vill bidra i rollen.
Rasmus Lindholm - 0761 712 890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos - 0763 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7196640-1834182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Parkgatan 10 (visa karta
)
333 23 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning Jobbnummer
9734466