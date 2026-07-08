Produktspecialist till Sterisol!
Eiss Rekrytering & Search AB / Kemiingenjörsjobb / Vadstena Visa alla kemiingenjörsjobb i Vadstena
2026-07-08
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Produktspecialist till Sterisol!
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar affär, produkt och strategi – och leder arbetet med att utveckla Sterisols produktportfölj? Nu söker vi en Produktspecialist som vill ta ett helhetsgrepp om vårt sortiment och vara med och driva vår långsiktiga utveckling.
Om rollen
Som Produktspecialist på Sterisol är du experten på vårt utbud och får en central roll i att utveckla och optimera vårt erbjudande. Du arbetar nära marknad, sälj, produktion samt våra interna specialister inom kvalitet och formulering, med ett tydligt fokus på affär, struktur och resultat.
Du ansvarar för att säkerställa att vårt sortiment är konkurrenskraftigt, lönsamt och relevant utifrån marknadens behov. Rollen innebär både ett operativt och strategiskt arbete, där du driver utveckling på kort och lång sikt.
En viktig del av rollen är att leda och koordinera sortimentsarbetet, inklusive att ta fram beslutsunderlag och bidra till riktningen för produktportföljen tillsammans med relevanta funktioner i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera och utveckla Sterisols produktsortiment ur ett affärsperspektiv
Driva produktlivscykelarbete – från lansering till utfasning
Ta fram beslutsunderlag kopplat till sortiment, lönsamhet och prioriteringar
Identifiera nya produktmöjligheter baserat på marknadsinsikter och kundbehov
Formulera produktbriefar och driva utvecklingsprojekt tillsammans med interna funktioner
Säkerställa effektiv time-to-market i produktutvecklingsprojekt
Arbeta nära ekonomi kring kalkyler, prissättning och marginaloptimering
Koordinera och förbereda underlag till interna forum för sortimentsbeslut
Rollen rapporterar till Marknadschef och du blir en del av en tvärfunktionell miljö där du spelar en nyckelroll i att utveckla Sterisols erbjudande.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet och vill fortsätta utvecklas inom produkt, affär och marknad. Du har en bakgrund inom exempelvis ekonomi, produktledning eller liknande och trivs i en roll där du får kombinera analys med samarbete.
Du är kommunikativ och trygg i att uttrycka dig, samtidigt som du är lyhörd och har förmåga att förstå olika perspektiv. Du är drivande och självgående, med en naturlig förmåga att ta initiativ och föra arbetet framåt. Du vågar argumentera för dina idéer och är rak och tydlig i din kommunikation, samtidigt som du bygger förtroende i organisationen.
Vidare är du analytisk och har ett tekniskt intresse som hjälper dig att förstå både produkter och processer. Du arbetar långsiktigt, är uthållig i ditt arbetssätt och trivs i en roll där resultat byggs över tid.
Vi tror att du:
Har en relevant utbildning inom ekonomi, marknad, teknik eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta med produkt, affärsstöd eller liknande
Är nyfiken och vill förstå både produkt och marknad
Har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
Om Sterisol
Hos Sterisol får du en utvecklande roll med stort eget ansvar, där du leder arbetet med att utveckla vår produktportfölj och påverkar den strategiska riktningen framåt. Du blir en del av vårt svenska team och arbetar nära både produktutveckling, kvalitet samt sälj och marknad.
Rollen erbjuder en varierad vardag med många kontaktytor och goda möjligheter att utvecklas inom produkt och affär. Här får du chansen att ta nästa steg och vara med och forma framtidens erbjudande tillsammans med ett engagerat team.
Sterisol är en ledande leverantör av hudvänliga hygienprodukter för professionellt bruk.Våra produkter kombinerar kvalitet, innovation och miljöansvar och säljs B2B i cirka 25 länder via distributörer samt egna säljkårer i Sverige och Finland. Företaget omsätter cirka 100 MSEK och har omkring 40 anställda.
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Sterisol.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Kronängsgatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Sterisol AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
9996376