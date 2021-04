Produktledare Korvettsystem - Försvarets Materielverk - Maskiningenjörsjobb i Karlskrona

Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona2021-04-06Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.Om ossVerksamhetsområde Marin ansvarar för nyanskaffning, modifiering och vidmakthållande av marina system som brukas av Försvarsmakten. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga FMV samt i nära samarbete med Försvarsmakten och industrin. Marinområdet består av tre producerande avdelningar, Ytstridssystem, Undervattensstridssystem, och Amfibie-, bas- och stödsystem. Tyngdpunkten i vår verksamhet utgår från Stockholm men vi verkar även på andra orter.2021-04-06Vi söker dig som vill bli Produktledare och arbeta med marinens ytstridsfartyg.Som produktledare så har du ansvar för ett specifikt tekniskt verksamhetsområde inom det marina området.Ditt primära ansvarsområde kommer vara Korvetter och Patrullfartyg, men även andra materielsystem kan komma att omfattas i ditt ansvarsområde.Produktledarens huvuduppgift är att stödja teknisk chef och chefsingenjören med att ta ett tekniskt designansvar under pågående anskaffning av materiel och större modifieringar samt stödja Försvarsmakten i deras utövande av tekniskt designansvar i vidmakthållandefasen och delta i olika typer av projekt i alla dess olika faser.I rollen att ta tekniskt designansvar ansvarar du för utveckling, konfigurationsledning, uppföljning av status och prestanda samt kvalitetssäkringen av de system som ingår i ditt ansvarsområde. I ansvaret ligger uppgiften att ta fram förslag till åtgärder för att korrigera eventuella funktionella och säkerhetsmässiga felaktigheter.Till viss del kan du komma att projektleda inom ram för vidmakthållandeuppdragen vilket innebär planering, genomförande och uppföljningar, för att säkerställa materielens tekniska funktion över hela dess livscykel.Som produktledare så medverkar du även i framtagningen av underlag till försvarsmaterielplanen.Vi söker dig somDu har en högskoleexamen med teknisk inriktning. Du kan också ha en officersutbildning eller annan för området relevant utbildning.Du har god erfarenhet av att leda planeringen och genomförandet av kvalificerat underhåll på militära eller civila fartygssystem samt utvärderingen av detta. Du har även erfarenhet från operativ drift och vidmakthållande av fartygssystem eller andra tekniska system med motsvarande komplexitet.Vi tror att du har kunskap om regelverk relaterade till marin sjöfart och teknisk uppbyggnad av komplexa fartygsystem.Vi ser gärna att du har erfarenhet av livscykelplanering och systemarbete inom skeppsbyggnad och fartygssystem. Det är bra om du har erfarenhet av att ha arbetat med verifiering och validering av fartygssystem där du arbetat med provning gentemot en kravbild och en teknisk specifikation.Det är meriterande med kunskap och erfarenhet av riskhantering samt systemsäkerhetsarbete.Det är bra om du har erfarenhet från Försvarsmaktens marina fartygssystem och teknisk tjänst, men inget krav.Vi ser gärna att du har arbetat som projektledare med eget ekonomiskt ansvar tidigare vilket du kommer att ha nytta av här.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du har god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Samtidigt som du har förmåga att fungera väl i en arbetsgrupp så är du självgående och tar ansvar för din uppgift.Vidare är du strukturerad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta efter uppsatta mål. Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.Tjänsten är öppen för placering i Stockholm eller i Karlskrona Sista ansökningsdag är 2021-04-20.