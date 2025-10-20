Produktledare
Produktledare - IT
Rollbeskrivning
Vi söker en produktledare inom IT för ett uppdrag som omfattar både nyinvesteringar och förvaltning av flera system. Rollen innebär ansvar för två produkter med sammanlagt cirka tio system, där du driver planering, uppföljning och utveckling inom fastställda ramar.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Leda och planera arbetet inom tilldelade IT-produkter
Samordna mål, uppdrag och resurser samt följa upp kostnader och resultat
Säkerställa att IT-komponenter följer beslutad arkitektur och krav på tillgänglighet och informationssäkerhet
Vara kontaktpunkt för IT-relaterade frågor och ta fram beslutsunderlag
Stötta och styra IT-leverantörer enligt avtal
Säkerställa uppdaterad dokumentation och fungerande samverkan mellan interna och externa parterKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Erfarenhet som produktledare inom IT eller motsvarande roll
Informationsteknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet som beställare av IT-tjänster
Bred generell IT-kunskap inom minst sex av följande områden:
Administrativa- och beställningsrelaterade system
IT-infrastruktur
Databaser
Integrationer
Drift och support som tjänst
Avtal (tjänster, hårdvara, mjukvara, licenser)
Leverantörsstyrning
SamverkanDina personliga egenskaper
Självgående och strukturerad
God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
Förmåga att ta ansvar och driva uppdrag framåt
Start: 2025-11-17
Längd: 6 månader (möjlighet till förlängning)
Plats: Stockholm (på plats/hybrid enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
