Produktionstekniker till Pentronic
Pentronic AB / Maskiningenjörsjobb / Västervik
2026-01-13
Har du erfarenhet av produktionsteknik och söker efter nya utmaningar? Nu söker vi produktionstekniker till Pentronic.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Pentronic är Europas ledande leverantör av industriella temperaturgivare och utrustning för temperaturmätning inom industri, forskning och utveckling. Våra kunder finns bland annat inom livsmedel, medicin, fordon och processindustri - alla med höga krav på noggrannhet och hållbarhet. Med teknisk expertis, lång erfarenhet och anpassade lösningar levererar vi pålitlig precision som håller. Länge.
Vi är engagerade och kompetenta - tillsammans.Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker kommer du att arbeta med projektledning gällande processutveckling samt nyinvesteringar. Du kommer också vara med att utreda, analysera och föreslå lösningar kopplat till den daglig tillverkningen. I rollen kommer du att få möjligheten att implementera förbättringar och effektivisera produktionsprocesser genom bland annat automation, digitalisering och industrialisering.
I rollen som produktionstekniker kommer intresset för omvärldsbevakning och att utveckla ny kunskap inom ditt område vara tongivande. Analysen och den nya kunskapen du tar till dig kommer ligga till grund för de investeringsunderlag och upphandlingar av ny teknik och maskinutrustning som du i rollen ansvarar för.
Rollen kommer även innebära bland annat:
• Projektledning av produktions- och processutveckling
• Implementera nya metoder - automation som ersätter handarbete
• Upprätta maskininstruktioner och riskbedömningar
• Utbilda produktionspersonalen i processverktyg och maskinutrustningarProfil
För att vara framgångsrik i rollen som produktionstekniker ser vi dig som är en kreativ problemlösare och som trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du tar stort ansvar. Du är lyhörd och drivande med en förmåga att få saker att hända. Som produktionstekniker har du många kontaktytor internt och vi ser dig som har en god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa delaktighet och engagemang.
För att vara aktuell i rollen som produktionstekniker ser vi dig som har arbetat i en liknande roll tidigare. Vi ser dig som är högskoleingenjör eller har annan eftergymnasial utbildning med inriktning inom automation och elektroteknik. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från produktion av elektronik och liknande produktionsprocesser.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande.Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att skicka din ansökan till rekrytering@pentronic.se
.
Märk ansökan med "Produktionstekniker".
Sista ansökningsdag är den 13 februari 2026.
För mer information om tjänsten kontakta Fredrik Vestgöte Produktionsteknisk chef på 072-507 23 33
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: rekrytering@pentronic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pentronic AB
(org.nr 556042-5141), https://www.pentronic.se/
Bergsliden 1 (visa karta
)
593 96 VÄSTERVIK Kontakt
Produktionstekniskchef
Fredrik Vestgöte fredrik.vestgote@pentornic.se 072-507 23 33 Jobbnummer
