Produktionstekniker inom montering
2026-04-28
För kunds räkning söker vi nu en produktionstekniker till en ledande aktör inom köksproduktion i Jönköping. Här får du en nyckelroll inom monteringsområdet där du både arbetar strategiskt och operativt för att utveckla produktionen mot högsta nivå av säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Du blir en del av områdesledningsgruppen och driver förbättringsarbete som gör verklig skillnad, både för verksamheten och för människorna i den.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att utveckla och optimera produktionsprocesser inom montering. Du arbetar nära produktion, teknik och ledning, och kombinerar analys med praktiskt genomförande.
Dina ansvarsområdenDriva och utveckla säkerhetsarbetet samt följa upp incidenter
Arbeta med effektivisering och förbättring av OEE (tillgänglighet, prestanda och kvalitet)
Säkerställa att processer uppfyller högt ställda kvalitetskrav
Analysera och minimera driftstopp
Följa upp kostnader och implementera kostnadseffektiva lösningar
Ta fram och utveckla arbetsinstruktioner och dokumentation
Optimera resursanvändning och minska spill
Leda förbättringsprojekt och arbeta aktivt med ständiga förbättringar
Vem är du?
Du är en driven och analytisk person som trivs i en dynamisk produktionsmiljö. Du har ett naturligt helhetsperspektiv och förstår hur teknik, processer och människor samverkar för att skapa en effektiv produktion.
Du är kommunikativ, tar ansvar och har förmågan att driva förändring, både strategiskt och operativt.
Vi söker dig som harEftergymnasial utbildning, gärna inom teknik eller ingenjörsområde
Erfarenhet av Lean-verktyg som 5S, VSM, Kaizen, SMED eller Poka Yoke
God förståelse för OEE och arbete med produktionsuppföljning
Erfarenhet av projektarbete
Minst 5 års erfarenhet inom produktion, varav minst 3 år i en teknisk eller ledande roll
Grundläggande kunskap inom automation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
554 75 JÖNKÖPING Kontakt
Rekryteringskonsult
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se +46706871128
