Produktionstekniker / Beredare Till Rimaster Electronics!
Job Solution Sweden Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Åtvidaberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Åtvidaberg
2026-06-29
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Vill du arbeta i en bred och affärsnära roll där du får vara med hela vägen från offert och prototyp till färdig produkt? Trivs du i gränslandet mellan kund, produktion och teknik, samtidigt som du drivs av att skapa struktur, effektiva flöden och ständiga förbättringar? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
RIMASTER Electronics söker nu en erfaren Produktionstekniker/Beredare som vill ta en central roll i verksamheten och bidra till fortsatt utveckling i en växande organisation.
Om rollen
Som Produktionstekniker hos RIMASTER Electronics får du en nyckelroll i produktionen med huvudansvar för beredning och produktionsförberedelser. Du arbetar med att omvandla kundunderlag till tydliga produktionsunderlag och säkerställa effektiva produktionsflöden från prototyp och förserie till färdig produkt.
Rollen är bred och varierad, där du arbetar nära både kunder, produktion, inköp och interna funktioner. Du blir en naturlig kontaktperson genom hela processen och får möjlighet att påverka både arbetssätt, kvalitet och leveranssäkerhet.
Hos RIMASTER Electronics är man delaktig i hela kedjan, vilket innebär att du får ett helhetsperspektiv och en vardag med stor variation, ansvar och många kontaktytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tolka kundunderlag och omvandla dem till tydliga produktionsunderlag
Ansvara för beredning och säkerställa att produktionen har rätt förutsättningar
Planera och skapa operationer, arbetsinstruktioner och produktionsflöden
Delta i offertarbete och tidiga produktionsbedömningar
Driva förserier och prototyptillverkning
Stötta produktionen vid uppstarter och säkerställa effektiva flöden
Fungera som länken mellan kund och produktion
Hantera tekniska frågeställningar och föra dialog med kunder kring exempelvis komponentval och produktionsanpassningar
Identifiera, initiera och driva förbättringsarbeten inom kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet
Bidra med erfarenhet och stötta mindre erfarna kollegor i teamet
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat som Produktionstekniker, Beredare eller i en liknande teknisk roll och som känner dig trygg i att ta ansvar för hela processen, från kunddialog och planering till produktionsstöd och förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet från tillverkande industri och är van att arbeta självständigt med beredning och produktionsrelaterade frågor.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet som Produktionstekniker, Beredare eller motsvarande
Erfarenhet från tillverkande industri
God förståelse för produktionsflöden och produktionsprocesser
Erfarenhet av att tolka tekniska underlag och ritningar
Erfarenhet av affärssystem i produktionsmiljö
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från elektronikproduktion eller EMS-verksamhet
Erfarenhet av kretskortstillverkning
Som person är du:
Självgående och ansvarstagande
Strukturerad med god prioriteringsförmåga
Driven och lösningsorienterad
Kommunikativ och trygg i kunddialoger
Prestigelös och samarbetsorienterad
En lagspelare som får med dig människor omkring dig
Du trivs i en miljö där tempot periodvis är högt och där du behöver fatta beslut, prioritera och driva arbetet framåt. Samtidigt har du förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Därför ska du välja RIMASTER Electronics
RIMASTER Electronics erbjuder elektroniktillverkningstjänster (EMS) genom tillverkning, testning, distribution samt retur- och reparationstjänster för elektroniska komponenter och system. Verksamheten omfattar allt från prototyper och mindre serier till komplexa slutprodukter för kunder inom flera olika branscher.
Sedan en tid tillbaka är verksamheten en del av RIMASTER-koncernen, vilket skapar en stark plattform för fortsatt utveckling, investeringar och långsiktig tillväxt.
Hos RIMASTER Electronics blir du en del av ett engagerat team där kompetens, samarbete och kundfokus står i centrum. Här erbjuds du korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka både din egen roll och verksamhetens utveckling.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Job Solution på uppdrag av kunden. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på Pontus.Lindekrantz@jobsolution.se
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig – vi berättar gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Brukasgatan 9 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rimaster Electronics Jobbnummer
9984243