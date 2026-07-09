Produktionstekniker
Auxante AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-09
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Optimera och kvalitetssäkra produktionsflöden.
Säkerställa att produktionen uppfyller krav på kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Delta i arbetet med att förbättra producerbarheten.
Arbeta aktivt med förbättringsarbete enligt Lean och andra etablerade metoder.
Implementera nya arbetssätt, metoder och tekniska lösningar.
Medverka vid avdelningsmöten och samarbeta med andra avdelningar.
Följa upp och rapportera nyckeltal till platschef.
Identifiera och föreslå investeringar samt kostnadsbesparande åtgärder.
Initiera och driva förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet.
Kalibrera, serva, installera och driftsätta verktyg och maskiner.
Stödja avdelningschef vid kvalitetsutredningar av tillverkade och inköpta produkter.
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt företagets kvalitet- och miljöledningssystem.
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå, gärna inom industri, produktion eller teknik.
Har erfarenhet av processutveckling, kvalitetsarbete och förbättringsarbete.
Har god förståelse för produktionsflöden och kvalitetssäkring.
Har erfarenhet av Lean, förändringsledning eller liknande arbetssätt.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv.
Trivs med att samarbeta och skapa engagemang i teamet.
Meriterande
Erfarenhet av automatisering, robotik eller elektriska system.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad lagspelare som tycker om att utveckla både processer och människor. Du är analytisk, initiativtagande och har förmågan att omsätta idéer till konkreta förbättringar i verksamheten.
Befogenheter
I rollen har du mandat att:
Stoppa arbete vid risk för säkerhet eller kvalitetsbrister.
Besluta om åtgärder för att säkerställa kvalitet enligt standarder och kundkrav.Profil
Produktionstekniker – Vill du vara med och utveckla framtidens produktion?
Är du en tekniskt driven person som brinner för förbättringsarbete, kvalitet och effektiva produktionsprocesser? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker nu en engagerad Produktionstekniker som vill vara med och utveckla vår produktion genom smarta lösningar, ständiga förbättringar och ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet.
Om rollen
Som Produktionstekniker är du en nyckelperson i vår verksamhet och arbetar nära produktion, kvalitet och ledning för att säkerställa effektiva och hållbara tillverkningsprocesser. Du driver förbättringsarbete, optimerar produktionsflöden och bidrar till att produktionen uppfyller högt ställda krav på kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö.
Tjänsten är på vikariat med start augusti månad och det finns en stor chans till att övergå till en tillsvidareanställning hos kunden under 2027Om företaget
Kitron är en ledande elektronikproducent med verksamhet världen över. I Brunna utvecklar och tillverkar företaget avancerade elektroniklösningar för kunder inom bland annat industri, medicinteknik och försvar. Hos Kitron får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, innovation och lagarbete står i fokus.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
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121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Kitron Eltech Kontakt
Hakan Tirpan hakantirpan@auxante.se Jobbnummer
9998462