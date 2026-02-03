Produktionstekniker
Leax Mekaniska AB / Maskiningenjörsjobb / Köping Visa alla maskiningenjörsjobb i Köping
2026-02-03
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leax Mekaniska AB i Köping
, Falun
eller i hela Sverige
Produktionstekniker med passion för kuggar, precision och förbättring
Leax Mekaniska - Köping
Gillar du när teknik möter verklighet? När idéer blir till fungerande processer, och när kuggar, axlar och detaljer sitter exakt som de ska?
Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en erfaren och driven produktionstekniker med stark bakgrund inom skärande bearbetning, med särskilt fokus på kuggbearbetning och kuggslipning, till Leax Mekaniska i Köping.
Om rollen
Hos oss får du en nyckelroll i produktionen - från prototyp till rullande serie. Du jobbar nära både maskiner och människor och är med och driver förbättringar som gör verklig skillnad.
Du kommer bland annat att:
Utveckla, säkra och effektivisera bearbetningsprocesser för kugghjul och axlar
Vara ett tekniskt stöd till produktionen - hands-on när det behövs
Analysera arbetssätt och driva ständiga förbättringar
Ta fram och uppdatera produktionsunderlag (arbets-, process-, mät- och ställinstruktioner m.m.)
Delta i industrialisering av nya produkter och investeringsprojekt
Bidra till ergonomiska, säkra och effektiva arbetsplatser
Ibland kliva in extra vid maskinstopp, kvalitetsstörningar eller personalbrist
Kort sagt: du är länken som får teknik, kvalitet och produktion att hänga ihop.
Vem är du?
Du är tekniskt nyfiken, analytisk och lösningsorienterad - men inte rädd för att smutsa ner händerna. Du trivs i produktionen, gillar samarbete och tror precis som vi att laget är starkare än jaget.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom produktion/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna fordons- eller tung industri
Goda kunskaper inom skärande bearbetning - särskilt kuggbearbetning och kuggslipning
Erfarenhet av CNC och programmering (Siemens, Fanuc, Okuma är meriterande)
Förmåga att läsa ritningar och arbeta strukturerat
Du är självgående, orädd och har ett starkt engagemang för ditt yrke - och du vill hela tiden bli lite bättre än igår.
Extra plus i kanten om du har erfarenhet av:
Lean, 5S, FMEA, PPAP och duglighetsmätningar
CAD/CAM (Solid Edge, Esprit) och affärssystemet Monitor G5
Fräsning, slipning, skavning, skiving, hening
Robotprogrammering, PLC, TIA Portal
Maskiner som Emag, Kapp-Niles, Liebherr eller Schütte
Vi har även egen härdverkstad, så hos oss bearbetar vi både mjukt och hårt material.
Praktiskt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
I enstaka fall beredskap för obekväma eller förlängda arbetstider
Varför Leax?
Hos oss får du arbeta i en tekniskt avancerad miljö med högt engagemang, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi värdesätter både kompetens och personlighet - och är övertygade om att rätt person växer snabbt hos oss.
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Frågor om tjänsten besvaras av:
Fredrik Axelsson, Engineering Manager, 076-285 86 29 fredrik.axelsson@leax.com
alternativt Henrik Tagesson, Site Manager, 072-146 00 11 henrik.tagesson@leax.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leax Mekaniska AB
(org.nr 556235-8415)
Nya Hamnvägen 4 (visa karta
)
731 36 KÖPING Jobbnummer
9720062