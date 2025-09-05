Produktionstekniker
ABB AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2025-09-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sollentuna
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
Roll och ansvarsområden
Nu söker vi en Produktionstekniker som vill vara med oss på resan mot en mer digitaliserad och automatiserad produktion och logistikkedja. Vi har många spännande aktiviteter och investeringar på gång, vilket innebär stora möjligheter för dig som vill jobba med förbättringar i stort som smått. Här kommer din erfarenhet, personlighet och förmåga att förändra vara ett viktigt bidrag på vägen framåt.
Som produktionstekniker kommer du arbeta både operativt med dagliga produktionsförbättringar och med investeringar och processer för en effektivare och säkrare produktion. Tjänsten är bred, utvecklande, omväxlande och du som gillar möjligheten att kunna påverka din vardag och som drivs av att jobba med förbättringar, kommer stortrivas hos oss!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ansvarig för produktionsmetoder kommer du att ha möjligheten att definiera och utveckla våra tillverkningsprocesser mot ökad kvalitet, leveransförmåga, produktivitet och layoutoptimering. Du kommer att skapa arbetsinstruktioner och genomföra riskbedömningar för att säkerställa en säker och produktiv arbetsmiljö.
Som ägare av produktionsflödets Value Stream Mapping blir du en drivkraft för ständiga förbättringar inom områden som kapacitetsutveckling, process-/genomloppstider och kvalitetsutfall. Du kommer att vara en nyckelperson i att identifiera och implementera förbättringar som ökar effektivitet och lönsamhet i produktionen.
Du kommer att stödja och vara en viktig resurs för produktionslinjeorganisationen i deras dagliga driftsfrågor. Du kommer även att ansvara för att hantera upphandlingen av produktionsrelaterad utrustning och verktyg.
Som en del av ditt ansvarsområde kommer du att föreslå och driva förändringsinitiativ för att kontinuerligt förbättra produktionen att uppnå önskade resultat. Du kommer att vara en aktiv och viktig deltagare i att skapa en innovativ och framåtriktad produktionsmiljö.
Teamkänslan hos oss
Hos oss stöttar vi varandra, samarbetar och fortsätter ständigt att lära. Alla bidrar med något unikt - och tillsammans driver vi idéer framåt för att lösa konkreta utmaningar. Att vara en del av vårt team betyder att ditt arbete gör skillnad - varje steg vi tar tillsammans, bidrar till en bättre värld.Publiceringsdatum2025-09-05Bakgrund
Vi söker dig som har en master- eller kandidatexamen inom relevant teknikområde.
Du har några års erfarenhet från tillverkningsindustrin och har tidigare arbetat i en liknande roll.
Du har mycket goda kunskaper inom principerna för Lean Manufacturing och Six Sigma. Du förstår vikten av effektivitet och kontinuerliga förbättringar i produktionen och är entusiastisk att tillämpa dessa principer i ditt arbete.
Med en analytisk förmåga och en hög grad av lösningsorientering är du redo att ta itu med utmaningar och hitta innovativa lösningar. Du är bra på att analysera data och använda den för att fatta välgrundade beslut.
Det är önskvärt med kunskaper inom områden som automation, stansning, svetsning eller maskinbearbetning liksom erfarenhet av projektledning.
Du har erfarenhet av digitalisering av tillverkningsmiljöer och förstår möjligheterna och utmaningarna som kommer med det.
Du behärskar svenska flytande och kan kommunicera effektivt på både svenska och engelska. Du är bekväm med att arbeta i en internationell miljö och kan samarbeta med kollegor från olika kulturella bakgrunder.
Som lagspelare har du en positiv attityd och är redo att bidra till ett samarbetsinriktat arbetsklimat. Du är van att hantera olika intressenter och har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Mer om oss
ABB Motions division High Power (MOHP) erbjuder ett omfattande produktutbud av stora AC-motorer och generatorer. Från standardlösningar till skräddarsydda konstruktioner levererar våra synkronmotorer hög energieffektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet inom alla större industrisegment - även i de mest krävande och utmanande miljöerna. Divisionen har en lång erfarenhet av att designa och tillverka generatorer för ett brett spektrum av branscher, inklusive kraftproduktion, marint, olje- och gasindustrin, gruvdrift samt datacenter.
Rekryterande chef Tommy Sabbagh +4672-461 29 61 varar gärna på dina frågor. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Håkan Sjöberg, +46 703 96 00 02; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47; Unionen: Hannah Norén, +46 706 34 03 46. Övriga frågor ställs till rekryteringskonsult Linda Lundstedt, +4672-46 23 43
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 19 september. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903)
Elmotorgatan 2 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås, Elmotorgatan 2 Jobbnummer
9493266