Produktionstekniker
2025-09-01
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vill du arbeta med spännande produkter ? Är du den som gillar teknik och produktionsprocesser? Då kan detta vara nåt för dig;
Vi söker nu produktionstekniker för kund i Järfälla.
Kunden är ett företag som levererar avancerade, tekniska lösningar inom försvar. De står inför en period av flera spännande förändringar och utmaningar och behöver nu stöttning av produktionstekniker med intresse för produktion och projekt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Framtagande / utveckling av:
• Balanseringsunderlag, Produktionsupplägg, riskbedömningar
• Standarder, Ergonomiska lösningar och arbetsinstruktioner
• Inköp av verktyg & utrustning
• Layout, Materialpresentationer
• Tidsstudier, frekvensstudier, bemanningsunderlag
• Dokumentationshantering
• Avvikelsehantering, ändringshantering och problemlösning
Du kommer ha en central roll där du får möjlighet att arbeta med tekniska utmaningar, ofta i team tillsammans med andra produktionstekniker och operatörer. Koordinering av aktiviteter kopplat till bl.a. metoder, processer, verktyg och maskiner kommer vara en del av din vardag.
Rollen är placerad i kundens lokaler i Järfälla.
Kunden finns inom försvarsindustri. Därför kommer en säkerhetsprövning behöva genomföras. Du behöver vara bekväm med detta samt inneha Svenskt medborgarskap. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har avlagt en högskoleexamen som ingenjör - gärna med en maskinteknisk inriktning. Erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktionstekniskt yrke meriteras. Du har ett brinnande teknikintresse och en analytisk förmåga men räds inte att arbeta hands-on och spendera stor del av din tid i produktion. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra människor och drivs av att se resultat och att utvecklas. Du är en jordnära person med god förmåga att kommunicera och inser att laget är starkare än jaget.
Som person är du analytisk, orädd samt har en självgående förmåga. Du är flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift. Har du också arbetat med tidsstudier och kapacitetsberäkningar är detta meriterande.
Ytterligare information
För frågor gällande tjänsten, teamet och kontakta rekryterande chef, Paulina Laukkanen Araus, Paulina.araus@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Var medveten om att vi tillsätter rollen löpande.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-31
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
