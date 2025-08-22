Produktionstekniker
Odigo Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2025-08-22
För vår kund söker vi efter Produktionstekniker.
I rollen kommer du att tillhöra ett team som ansvarar för maskinparken. Uppdraget kommer innefatta fyra fokusområden; HSE, drift, förbättringar samt utveckling och din uppgift är att utveckla maskiner och arbetssätt med säkerhet, produktivitet och kvalitet i fokus.
Teamet supporterar produktionslinjerna och tillhandhåller linjespecifika verktyg såväl som instruktioner. HSE är högsta prioritet och mycket fokus läggs på att förebygga och minimera riskerna i vår produktion samt genomföra riskbedömningar. Att förbättra produktivitet och tillgänglighet i produktion är ett annat prioriterat område i denna roll. Tjänsten innebär mycket samarbete med övriga avdelningar, du sitter med i en del utvecklingsprojekt och har även ansvar för mindre investeringsprojekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förebyggande HSE-arbete samt innovation inom maskinsäkerhet
Utveckling och kvalitetsförbättringar
Driftförberedelser
Optimering av maskiner samt arbetssätt
Investeringsprojekt
Dokumentation, ekonomiska kalkyler och offertförfarande
Konsultens erfarenhet:
Produktions- eller maskinteknisk utbildning alt. civilingenjörsutbildning inom maskinteknik
Erfarenhet och/eller utbildning inom maskinsäkerhet
Kunskaper inom CAD, SolidWorks eller liknande
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
För att trivas i rollen som produktionstekniker har du ett starkt driv att lösa dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och kreativt sätt. Du har förmågan att hantera flertalet olika uppgifter parallellt och trivs i en organisation med högt tempo och höga krav på leverans och kvalité. Du är en utpräglad team player som bidrar till att bibehålla vårt goda samarbete och klimat både inom avdelningen likväl som i övriga organisationen.
