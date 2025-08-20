Produktionstekniker
Är du en tekniskt kunnig och lösningsorienterad person med erfarenhet från produktion, teknik eller prototypframtagning? Vill du vara en del av ett mindre, flexibelt team där du får ta stort eget ansvar och arbeta nära produktutveckling? Då kan det här vara rollen för dig.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag initialt på 6 månader via Jefferson Wells för att sedan övergå i anställning hos kund.
Om uppdraget
Vi söker nu en produktionsingenjör. Här arbetar du i ett tvärfunktionellt team med att ta fram de allra första exemplaren av nya produkter. Teamet ansvarar för hela prototypkedjan - från planering och inköp till montering, felsökning och återkoppling till utveckling.
Uppdraget kräver en tekniskt bred kompetens, ett proaktivt arbetssätt och god samarbetsförmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Förbereda utrustning och material för prototypbygge
* Stötta vid prototypmontering och felsökning
* Beställa utrustning och hantera investeringar
* Stötta användare och tekniker i verkstadsmiljö
* Skapa och uppdatera layouter i AutoCAD
* Programmera och justera industrirobotar
* Identifiera och implementera förbättringar av arbetssätt och utrustning
* Ge återkoppling till konstruktörer och utvecklare
* Delta i implementering av nya affärs-/produktionssystem
* Driva förbättringsarbete, exempelvis genom 5S
Kvalifikationer - detta behöver du ha
Måsten:
* Eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis inom produktion, automation, mekatronik eller liknande
* Minst 2-3 års erfarenhet av arbete inom produktion eller prototypverksamhet
* Goda kunskaper i AutoCAD
* Erfarenhet av tekniskt förbättringsarbete
* God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika yrkesroller
* Bekväm med att använda engelska i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av programmering eller justering av industrirobotar
* Tidigare arbete i mindre, teknikintensiva team
Erfarenhet av att arbeta i affärs-/produktionssystem (t.ex. SAP, PLM-system)
Vi söker dig som är:
* Strukturerad och självgående
* Flexibel och prestigelös - du hjälper till där det behövs
* Analytisk med öga för förbättringspotential
* Kommunikativ och trygg i dialog med både kollegor och utvecklingsteam
Vill du bli en del av ett framtidsinriktat teknikteam där du får arbeta hands-on med nya produkter och göra verklig skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan! Löpande urval sker så vänta inte med att ansöka.
Vid frågor kontakta Malin Löf; malin.lof@jeffersonwells.se
