Produktionsplanerare till Power Transformers

Möjligheten
I rollen som Operations Planner på Power Transformers spelar du en viktig roll i att planera och skapa en effektiv produktionsplan för att säkerställa och upprätthålla målet med ett jämnt produktionsflöde och att våra produkter levereras i tid. Du ansvarar för att planera och optimera resurser och kapacitet för fyra av våra verkstadsområden. Du samarbetar nära med andra funktioner som produktion, inköp och projektledning för att lösa utmaningar och driva förbättringar. I rollen får du en kombination av struktur och problemlösning i en varierande miljö. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som alltid stöttar varandra.
"Det som gör arbetet på Power Transformers speciellt är vår unika och familjära kultur. Vi samarbetar nära och stöttar varandra för att nå gemensamma mål och leverera bästa möjliga resultat!" - Pontus Ritola, Master Planner på Power Transformers
Hur du kommer att påverka
Du ansvarar för att planera, schemalägga och optimera produktionsarbetet inom fyra av våra verkstadsområden.
I rollen kommer du att samarbeta nära med produktion, inköp, projektledning och andra interna funktioner för att driva förbättringar och hitta kostnadseffektiva lösningar.
Du övervakar och justerar planeringen vid behov för att hantera förändringar och lösa problem, så som kvalitets- och leveransutmaningar.
Du ger stöd i den dagliga driften och säkerställer att vi hela tiden strävar mot att ha ett jämnt produktionsflöde och att vi når våra mål.
Du är en strukturerad och kommunikativ person. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta både självständigt och i team.
Du har en stark analytisk förmåga kombinerad med kreativ problemlösning. Som person är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du hanterar förändringar och utmaningar med engagemang och positiv inställning.
Du har goda kunskaper i Microsoft 365.
Du talar och skriver obehindrat i både svenska och engelska.
Har du arbetat inom tillverkning eller projektledning tidigare ser vi det som meriterande.
Som person gillar att lära dig nya saker och vågar ta initiativ. Du är nyfiken och engagerad vilket gör att du hittar lösningar på ett kreativt sätt genom att se möjligheter. Du är kommunikativ i ditt sätt att samarbeta. Du kan även hantera stress och behålla fokus även när det blir utmanande. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan!
Rollen är baserad i Ludvika.
Rekryterande chef Elias Beijar, elias.beijar@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
.
Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043.
