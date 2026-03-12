Produktionsplanerare till AAK!
Academic Work Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Lund Visa alla civilingenjörsjobb i Lund
2026-03-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med intresse för produktionsplanering och supply chain? Nu söker AAK en planerare som vill ta en central roll i att optimera produktion och materialflöden. Här får du en unik möjlighet att vara med på en spännande resa när AAK bygger upp och flyttar verksamheten till en helt ny anläggning i Staffanstorp under hösten. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
AAK är specialiserade på växtbaserade oljor som fungerar som värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Deras oljor kan förbättra produkters sensoriska egenskaper, till exempel genom att ge premiumchoklad en mjukare konsistens, göra växtbaserade burgare saftigare eller skapa frasigare smördeg med lägre fetthalt. Med sina värdehöjande oljor och fetter hjälper AAK sina kunder att utveckla och förbättra sina produkter.
Genom flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskap levererar AAK sina lösningar till flera branscher, bland annat choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Idag har AAK cirka 4 000 medarbetare som arbetar nära företagets kunder via 25 regionala försäljningskontor och 15 innovationscenter, med stöd från över 20 produktionsanläggningar världen över. Med huvudkontor i Malmö är AAK noterat på Nasdaq Stockholm och har i över 150 år strävat efter ständig utveckling och förbättring.
Som Produktionsplanerare blir du en nyckelperson i Supply Chain-teamet. Eftersom anläggningen i Staffanstorp just nu färdigställs, innebär rollen en unik chans att påverka hur framtidens flöden ska se ut. Du hoppar på ett pågående projekt där du inte bara följer processer, utan är med och bygger dem. Du kommer att arbeta nära produktion, inköp och orderavdelning, och ha en aktiv roll i att utveckla och implementera nya, effektiva arbetssätt i den nya anläggningen.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta i helt nya och moderna lokaler i Staffanstorp i samband med att AAK under hösten flyttar sin verksamhet från Dalby
Fina förmåner och att bli del av ett företag som värdesätter gemenskap och anordnar regelbundet sommar- och julfester samt andra sociala aktiviteter.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Planerare innebär att säkerställa en effektiv och kontinuerlig produktion genom noggrann planering av materialflöden och produktionsscheman. Du kommer att vara delaktig i att utveckla och implementera nya arbetssätt i samband med flytt och SAP-implementering, vilket kräver en kreativ och initiativrik approach.
Granska och justera produktionsplaner baserat på föregående dygns resultat
Säkerställa materialförsörjning för produktionslinjer, inklusive emballage och råvaror
Delta i dagliga morgonmöten och dela relevant information med teamet
Utarbeta effektiva veckoplaner och kortare produktionsplaner
Hantera en dynamisk produktionsoutput och justera planer vid behov
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom logistik eller supply chain, alternativt motsvarande erfarenhet från en liknande roll inom planering eller supply chain
Obehindrad i svenska & engelska, både i tal och skrift
Är organiserad och arbetar strukturerat, samtidigt som du har en kreativ förmåga att utveckla och förbättra arbetssätt och metoder
Har en god kommunikationsförmåga och är initiativtagande som person där du har förmåga att ta kontakt och samarbeta med olika personer och yrkesgrupper
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från en producerande miljö, gärna livsmedelsindustrin
Grundläggande kunskaper i SAP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "01YIX6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9792590