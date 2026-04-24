Produktionsplanerare för Vattenkraft
2026-04-24
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5300 anställda i 21 länder.
Statkraft söker nu en engagerad och nyfiken medarbetare som tillsammans med ett drivet team ansvarar för daglig planering och optimering av vår vatten- och vindkraftsportfölj i nära samarbete med vår centrala marknadsavdelning i Oslo.
Som produktionsplanerare är din huvudfokus just detaljplanering/optimering av portföljen för att säkerställa optimal intjäning och uppfyllande av vattenhushållningsbestämmelser för energiproduktionen.
I denna roll kommer du bla:
Detaljplanering och optimering av regionens produktionsportfölj för att säkerställa uppfyllande av vattenhushållningsbestämmelser, domar och bestämmelser för energiproduktion.
Utredningsarbeten med inriktning mot produktionsmodeller och beräkningsarbeten för investeringsbeslut och juridiska processer.
Del av regionens expertgrupp på vattenhushållningsbestämmelser, kraftbytesregler och andra relevanta dokument och regelverk som påverkar produktionsoptimeringen.
Utredning och uppföljning av vattenhushållningsbestämmelser mot externa myndigheter och medägare.
Behjälplig Driftcentralen i samband med störning i enlighet med beredskapsplanen
System och verktygsutveckling efter behov
Du kommer att ingå i en grupp av produktionsplanerare som arbetar operativt enligt ett rullande schema, vilket innebär arbete även på helger.
Utöver den operativa planeringen disponeras övrig arbetstid för utvecklingsaktiviteter utifrån verksamhetens behov och egna intressen, exempelvis modellutveckling, systemutveckling eller beräkningsarbeten kopplade till kommande investeringsbeslut.
Gruppen ansvarar även för att ta fram och sammanställa data och statistik som används både internt och externt, bland annat i kommunikation med myndigheter.
Erfarenhet av modellutveckling
Erfarenhet av planering/optimering i datamiljö inom givna ramar
Bekväm med att jobba mot löpande deadlines och tighta tidsramar
God förmåga att planera och leda aktiviteter för att optimera produktion och lönsamhet.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift.
Stark fokus på resultat. Du tillsammans med gruppen identifierar tydliga mål och arbetar fokuserat för att uppnå önskade resultat.
God analytisk förmåga. Du bryter ner komplexa frågor, identifierar samband och förstår konsekvenserna av olika lösningar.
Starkt samarbetsfokus och förmåga att främja gott samarbete inom och mellan avdelningar.
God kommunikativ förmåga. Du uttrycker dig väl i skrift och anpassar kommunikationen till olika situationer och målgrupper.
Helhetssyn, du identifierar hur olika delar inom och utanför organisationen påverkar varandra och agerar för organisationens bästa.
Om du har kunskap inom produktionsplanering av vattenkraft
Erfarenhet av Python eller annat programmeringsspråk
Erfarenhet av modellutveckling och databashantering
Om du är redo för en utmanande och givande roll där du kan bidra till Statkraft Sverige framgång, skicka in din ansökan och CV. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och arbeta tillsammans för att nå nya höjder produktionsavdelningen.
Professionell och personlig utveckling inom en koncern i internationell tillväxt.
En verksamhet som kännetecknas av god arbetsmiljö, kompetens, ansvar och nyskapande.
En arbetsmiljö som önskar mångfald med hänsyn till kön, ålder och kulturell bakgrund.
Konkurrenskraftiga villkor.
Stationeringsort: Sollefteå
VP Production, Anders Meijer, 070-3196785
Rekryterare, Carita Eriksson, caritalinda.eriksson@statkraft.se
Facklig representant: Akademikerföreningen: Kjell Stenklyft 076-768 20 42, Unionen: Roger Holmqvist 070-316 12 29.
Sista ansökningsdag är den 15 maj 2026.
Statkrafts vision är att förnya hur världen drivs. För att navigera den komplexa resan framåt behöver vi varje röst vid bordet. Vi arbetar därför aktivt för att vara en mångsidig och inkluderande arbetsplats och välkomnar alla sökande oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, religiös övertygelse, etnicitet, nationalitet eller funktionsvariation Så ansöker du
