Produktionsplanerare
2026-04-25
Vi söker en materialkoordinator/ produktionsplanerare för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Rollen är central för att säkerställa att materialflöden fungerar effektivt och att produktionen kan möta sina leveransmål.
Du blir en nyckelperson i samarbetet mellan produktion, planering och inköp i en komplex och tekniskt avancerad miljö.
Om uppdraget
Som materialkoordinator ansvarar du för uppföljning av materialflöden och leveransprognoser kopplat till produktion. Du arbetar proaktivt för att identifiera och hantera materialbrister samt driver åtgärder vid avvikelser. Rollen innebär många kontaktytor där du samordnar mellan olika funktioner och säkerställer att kritiska artiklar prioriteras korrekt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat
Följa upp och prognosticera materialleveranser till produktion
Samordna med planerare, produktion, inköp och andra intressenter
Prioritera körordning internt för att möta kundbehov
Presentera övergripande materialstatus för interna kunder
Märka och hantera akuta artiklar i affärssystem
Initiera och driva åtgärder vid leveransavvikelser
Kravställa interna funktioner såsom produktion, inköp och kvalitet
Analysera materialbrister och ta fram statistik för att identifiera trender
Arbeta proaktivt för att minimera akuta materialbrister
Säkerställa att materialflöden är synkade och optimerade för produktionen
Din Profil
3 års erfarenhet inom logistik, planering eller inköp i produktionsmiljö
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
God förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, från helhet till detalj
Erfarenhet av att självständigt driva arbete och fatta beslut
Förmåga att kravställa och följa upp åtgärder mot olika funktioner
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av affärssystem, gärna IFS eller liknande
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Huvudsakligen på plats, med möjlighet till visst distansarbete
Uppdragsstart: Omgående
Säkerhetsprövning: Krävs och ska vara godkänd innan uppdragsstart Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab
9876027