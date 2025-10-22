Produktionsplanerare
TePe Munhygienprodukter AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2025-10-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TePe Munhygienprodukter AB i Malmö
TePe är ett expansivt och internationellt företag med huvudkontor och all produktion i Malmö. Med utgångspunkt i vår vision om munhälsa för alla, skapar vi produkter som bidrar till friska leenden världen över. I varje led, från produktutveckling och tillverkning till marknadsföring och försäljning, är det våra kompetenta och engagerade medarbetare som driver företaget framåt genom nytänkande och smarta lösningar. Hos oss blir du delaktig i spännande utveckling mot högt ställda mål.
Produktionsplanerare
Som Produktionsplanerare på TePe får du en central roll i ett växande företag där du ansvarar för att skapa ett effektivt flöde från planering till färdig produkt. Du kommer att planera och följa upp produktionen både på kort och längre sikt. Du säkerställer materialtillgång genom MRP-körningar i Jeeves och arbetar aktivt med att optimera produktionsordning för att minimera ställtider och maximera kapacitet. En viktig del av rollen är att samarbeta nära produktionsledare och inköp för att lösa avvikelser och säkerställa att planeringen fungerar i praktiken. Dessutom deltar du i förbättringsprojekt kopplade till planering och effektivitet .
Du ansvarar för att sätta produktionsplan och prioriteringar, rapporterar nyckeltal samt medverkar i lagerplaneringen. Du är "spindeln i nätet" i produktionsflödet och en nyckelperson i vårt arbete med att optimera resurser och skapa struktur i vardagen.
När du lärt känna produktionen och förstått våra flöden tar du ansvar för att utveckla planeringsprocessen i ERP-systemet, sätta realistiska parametrar och arbeta datadrivet för att skapa bättre beslutsunderlag och ökad effektivitet.
På TePe får du en central roll i en engagerad organisation där beslutsvägarna är korta och där du verkligen kan göra skillnad.
Planeringsteamet består av 3 personer och du rapporterar till Planeringschef.
Kompetensprofil Vi söker dig som har utbildning inom planering, logistik, företagsekonomi eller likvärdigt och ca 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i ett producerande företag. Vårt krav är att du har erfarenhet av att arbeta i ett produktionsnära affärssystem, med fördel Jeeves eller D365 samt stor vana av Excel. Du drivs av att förbättra processer, är analytisk, ser helhetsperspektiv och kan hantera flera frågor parallellt. Du gillar högt tempo och har en stark förmåga att strukturera och prioritera uppgifter. Du trivs i samarbete med andra, är drivande och tycker om att ha många kontaktytor. Du är proaktiv i ditt sätt att förutse behov, gillar utmaningar och är orädd att ta diskussioner med interna stakeholders, både på svenska och engelska.
Vi söker dig som har:
Ca 3 års arbetserfarenhet av produktionsplanering
Stor vana av affärssystem och Excel
God analytisk förmåga, är metodisk och strukturerad
Starkt driv, strukturerad och van vid att prioritera i högt tempo
Vana av att kommunicera på både svenska och engelska
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer information kring tjänsten kontakta Elina Meijer, HR BP Operations, elina.meijer@tepe.com
Så här söker duNyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Skicka in din ansökan senast 16 november 2025. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tepe Munhygienprodukter AB
(org.nr 556224-6487), http://www.tepe.com/sv/ Arbetsplats
TePe HQ & TePe Nordic Jobbnummer
9569212