Produktionspersonal-Hörby
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Hörby Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Hörby
2025-11-17
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Hörby
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige
Produktionspersonal inom livsmedelstillverkning
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande produktionsmedarbetare för kunds räkning inom livsmedelsproduktion.
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en trygg organisation där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Du blir en viktig del av produktionen hos vår kund, ett företag inom dryckes- och livsmedelstillverkning.
Arbetet är varierande och innebär bland annat att du deltar i hela produktionskedjan - från lastning och lossning av bulkbilar till filtrering av drycker. Du ansvarar även för blandning enligt framtagna recept inför fyllning samt andra moment kopplade till produktion och logistik. Rollen kräver noggrannhet, ansvarskänsla och en vilja att bidra till en effektiv och säker produktion.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift, och start sker omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är datorvan
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Har god matematisk förståelse
• Innehar truckkort
• Har B-körkort och gymnasiekompetensDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint tekniskt intresse och en vilja att förstå hur produktionen fungerar. Du har bra fysisk form, då arbetet stundtals kan vara tungt, och du är driven, initiativtagande och trivs med att ta ansvar. Samtidigt är du en lagspelare som är ödmjuk men inte rädd för att ta plats när det behövs. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder
• En trivsam arbetsplats
• Goda utvecklingsmöjligheter hos ett stabilt företag
• Fokus på trygghet, arbetsmiljö och personalvård
• En chans att utvecklas inom livsmedelsindustrin
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9606883