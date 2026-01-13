Produktionspersonal till Munters
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Processoperatörsjobb / Tierp Visa alla processoperatörsjobb i Tierp
2026-01-13
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag, jordbruk och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö och klimatkontroll sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder av våra omkring 5000 medarbetare. För mer information om Munters, besök gärna www.munters.com.Arbetsuppgifter
Trivs du med att arbeta inom industrin, eller är du nyfiken på hur det är att jobba i en produktionsmiljö? Är du ansvarstagande, effektiv och nyfiken på att utvecklas? Då kan du vara helt rätt person för oss!
Hos Munters arbetar du antingen med att övervaka och styra automatiserade maskiner eller med praktisk montering av produkter i olika material och storlekar. Arbetet är varierande och kräver noggrannhet, struktur och samarbete i ett team som stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Arbetstiderna är dagtid eller 3-skift och uppdraget startar omgående.Profil
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett intresse för produktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet från industrin som montör eller operatör men på Clockwork lägger vi även stor vikt vid vem du är som person. Är du nyfiken, har en positiv inställning och en vilja att lära dig nya saker, då tror vi att du kan komma långt i rollen.
Som produktionsmedarbetare på Munters behöver du kunna arbeta flexibelt och anpassa dig till ett varierande arbetstempo, där produktionstakten ibland kan vara hög samtidigt som det är viktigt att du alltid levererar med hög kvalitet. Vi söker dig som är en lagspelare och som värdesätter samarbete, bidrar med en positiv inställning och hjälper till att skapa en bra stämning på arbetsplatsen.Så ansöker du
Du blir anställd av Clockwork och arbetar som konsult på uppdrag hos Munters.
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpersonal.se
så snart som möjligt då vi kallar in kandidater löpande på intervju och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är 2026-01-31. För vidare frågor kontakta Ida Broman på 0733512778 eller ida.broman@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17785". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Uppland AB Kontakt
Ida Broman ida.broman@clwork.se +46 73 351 27 78 Jobbnummer
9680723