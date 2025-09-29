Produktionspersonal till industrin!
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Åtvidaberg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Åtvidaberg
2025-09-29
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Skill arbetar tillsammans med flera olika kunder i Åtvidaberg som är verksamma inom industrin. För våra olika kunders räkning anställer vi nu till flera varierande roller. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och vi kommer självklart berätta mer om företagen och arbetsuppgifterna för de kandidater som vi kallar på intervju.
Exempel på olika tjänster och arbetsuppgifter som kan förekomma hos olika kunder:
Montering.
Övervakning av maskiner.
Truckkörning.
Plock och pack
Om några av dessa arbetsuppgifter låter intressanta kan det vara dig vi söker!
Din profil
Till flera av dessa tjänster finns möjlighet till jobb även om du saknar arbetslivserfarenhet av industri. Du kommer långt med en god inställning och en nyfikenhet att lära dig nya saker. Som person ser vi att du är positiv, driven och ansvarstagande. Du behöver även vara flexibel då arbetsuppgifterna kan variera.
Vidare ser vi att du:
Har ett tekniskt intresse.
Kan arbeta heltid.
Har goda kunskaper i det svenska språket.
Kan arbeta i Åtvidaberg med omnejd.
Det är meriterande om du har tidigare industrierfarenhet eller annan praktisk vana.
Skill är i dagsläget ett av Östergötlands största rekryterings- och bemanningsföretag, vilket innebär att vi genom vårt stora kontaktnät kan öka dina chanser att hitta ditt drömjobb. Vi sätter stor stolthet i att vara en seriös aktör inom bemanningsbranschen som erbjuder schyssta villkor till våra anställda. Självklart har vi kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag!
Ansökningsförfarande
Majoriteten av tjänsterna kommer konsultlösningar där du inledningsvis anställs av Skill och jobbar på uppdrag hos kundföretaget, men där avsikten är att anställningen tas över av kund efter en tid. Urvalsprocessen och tillsättning sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rasmus Bank, rasmus.bank@skill.se
. Vi tar ej emot ansökningar via telefon eller mail. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Rasmus Bank rasmus.bank@skill.se 0700818393 Jobbnummer
9531903