Produktionspersonal i Mölnlycke
TH Recruitment AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-07-13
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Packare till kyllager – Mölnlycke
Vi söker personal till vår kund i Mölnlycke inom livsmedelsbranschen. Tjänsten är på bemanning.
Arbetet består i huvudsak av att packa och färdigställa matkassar för leverans till kund. Du kommer stå vid ett löpande band och lägga ner diverse matprodukter i kassarna. Arbetsuppgifter såsom sortering, emballering och varupåfyllnad förekommer också.
Detta är ett aktivt jobb där du står under hela arbetspasset. Arbetet sker till stor del på kyllager där temperaturen är runt +4 grader.
Omfattning
Tjänsten är på 60% där du arbetar torsdag och fredag (07:00–18:00) samt varannan lördag (07:00–16:00).Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Minst 18 år gammal
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare TH Recruitment AB
(org.nr 559429-9967) Arbetsplats
Rekrytat Jobbnummer
10001499