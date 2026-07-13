Produktionspersonal i Mölnlycke

TH Recruitment AB / Lagerjobb / Härryda
2026-07-13


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Packare till kyllager – Mölnlycke
Vi söker personal till vår kund i Mölnlycke inom livsmedelsbranschen. Tjänsten är på bemanning.
Arbetet består i huvudsak av att packa och färdigställa matkassar för leverans till kund. Du kommer stå vid ett löpande band och lägga ner diverse matprodukter i kassarna. Arbetsuppgifter såsom sortering, emballering och varupåfyllnad förekommer också.
Detta är ett aktivt jobb där du står under hela arbetspasset. Arbetet sker till stor del på kyllager där temperaturen är runt +4 grader.
Omfattning
Tjänsten är på 60% där du arbetar torsdag och fredag (07:00–18:00) samt varannan lördag (07:00–16:00).

Publiceringsdatum
2026-07-13

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Minst 18 år gammal

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
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Arbetsgivare
TH Recruitment AB (org.nr 559429-9967)

Arbetsplats
Rekrytat

Jobbnummer
10001499

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