Produktionspersonal
Montal AB / Montörsjobb / Borlänge Visa alla montörsjobb i Borlänge
2026-06-19
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montal AB i Borlänge
Montal AB är en komplett räckes- och inglasningsleverantör som med stor fokus på kvalitet och design erbjuder helhetslösningar inom räcken och inglasningar samt andra kundanpassade produkter i aluminium.
Sedan 1966 har Montal AB tillverkat aluminiumprodukter anpassade för både den svenska och norska marknaden. Produkterna utvecklas kontinuerligt och omfattar idag flertalet kundanpassade lösningar för många användningsområden och miljöer, såväl inom- som utomhus.
Montal AB ingår tillsammans med Montal Systems AS i Montalgruppen som har sitt verksamhetsområde över hela Sverige samt stora delar av Norge. (se www.montal.se)
Vi söker nu dig, som på heltid vill arbeta i produktionen i Borlänge.
Montör/verkstadsarbetare
Vi söker nu produktionspersonal till tillverkningsenheten i Borlänge. Vi ser gärna att Du har produktionserfarenhet.
Kunskap/erfarenhet inom följande områden är meriterande;
TIG/Mig svetsning i aluminium.
CNC operatör
Truckkort.
Arbetsform: Dagtid.
Personliga egenskaper som glatt humör och stort engagemang är minst lika viktiga som din formella kompetens.
Vi erbjuder: Du får ett ansvarsfullt och skiftande arbete med ständigt nya utmaningar. Hos oss finner Du utrymme för egna initiativ och kreativt tänkande tillsammans i en expansiv företagsgrupp.
Välkommen med Din skriftliga ansökan. Ytterligare upplysningar lämnas av HR-chef Linda Herrdin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@montal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montal AB
(org.nr 556257-7881), http://www.montal.se
Rågåker 49 (visa karta
)
781 93 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montal AB Kontakt
HR-chef
Linda Herrdin linda.herrdin@montal.se Jobbnummer
9971392