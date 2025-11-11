Produktionspersonal - Bandhagen

För direkt anställning hos vår kund söker vi nu dig med erfarenhet av produktionsmiljö.
Vår kund håller till i Bandhagen och sysselsätter ca 14 personer på årsbasis i deras fabrik, var av 6 st i produktionen. De tillverkar olika typer av färg och färgrelaterade produkter för såväl utomhus- och inomhusbruk i fabriken
Krav:
• Produktionsvana
• Truck: A+B
Jobbet innebär ibland tunga lyft av säckar med pigmentering vilket kräver någorlunda fysik för jobbet.
Skicka din ansökan redan idag, tillsättning sker efter årsskiftet.
#prwrk

