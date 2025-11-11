Produktionspersonal - Bandhagen
Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
För direkt anställning hos vår kund söker vi nu dig med erfarenhet av produktionsmiljö.
Vår kund håller till i Bandhagen och sysselsätter ca 14 personer på årsbasis i deras fabrik, var av 6 st i produktionen. De tillverkar olika typer av färg och färgrelaterade produkter för såväl utomhus- och inomhusbruk i fabriken
Krav:
• Produktionsvana
• Truck: A+B
Jobbet innebär ibland tunga lyft av säckar med pigmentering vilket kräver någorlunda fysik för jobbet.
Skicka din ansökan redan idag, tillsättning sker efter årsskiftet.
#prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9599265