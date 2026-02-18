Produktionsoperatör
2026-02-18
Vill du vara en del av ett högteknologiskt team som bygger framtidens lösningar för mätning av vatten och energi med en precision som används världen över? Här får du möjligheten att ta klivet in i en industri där innovation, teknik och noggrannhet möts - samtidigt som du skaffar värdefull arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna.
OnePartnerGroup - Sveriges lokala kompetenspartner - arbetar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt personer till rätt möjligheter, med fokus på långsiktighet, kvalitet och utveckling.
Badger Meter (hette i Luleå tidigare D-Flow Technology AB) är en globalt ledande aktör inom ultraljudsbaserad flödesmätning, känd för sin högteknologiska precision och långsiktiga hållbarhetslösningar.
Nu söker vi 5 produktionsoperatörer som vill vara del av detta expansiva team i Luleå!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som Produktionsoperatör arbetar du i modern produktionsmiljö med tillverkning och montering av ultraljudsgivare. Du blir anställd av OnePartnerGroup men jobbar på plats hos Badger Meter, där du handleds av deras teamledare.
Arbetstider (heltid):
Måndag-fredag kl. 14.00-22.00
Onboarding och upplärning ingår - du behöver inte ha tidigare erfarenhet.Dina arbetsuppgifter
Bygga och montera givare enligt etablerade arbetsinstruktioner (SOP:er).
Följa 5S-rutiner och bidra till en trygg, ren och effektiv arbetsplats.
Utföra enklare felsökning och underhåll av utrustning.
Rapportera maskinfel, kvalitetsbrister och avvikelser.
Samarbeta med produktionsoperatörerna och teamledaren vid problemlösning.
Packa färdiga produkter och hantera order enligt rutiner.
Vi söker dig som
Är noggrann, ordningsam och trivs i praktiska arbetsmoment.
Har god fingerfärdighet och kan hålla fokus i repetitiva moment.
Är ansvarstagande, samarbetsvillig och kvalitetsmedveten.
Har fyllt 18 år.
Talar svenska och kan förstå enklare instruktioner på engelska.
Tidigare erfarenhet av handarbete/montering är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En anställning via OnePartnerGroup - en erfaren och rikstäckande kompetenspartner inom bemanning och rekrytering.
Arbete i ett globalt teknikbolag med hög innovationsnivå och tydliga rutiner.
Möjlighet att utvecklas och växa i takt med produktionen.
Stöd av engagerade teamledare och ett välfungerande onboardingprogram.
Övrig information
Start: Q1 & Q2 2026
Placeringsort: Luleå
Sista dag att ansöka är 28 mars 2026
Antal heltidstjänster: ca 5
Löpande urval - skicka din ansökan så snart som möjligt.
I denna bemanning samarbetar Badger Meter AB med OnePartnerGroup. Ett frågeformulär ingår i ansökningsprocessen.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta gärna:
Peter Nilsson Sandlund, Rekryteringskonsult, 070-549 94 82, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Johan Söderlind, Rekryteringskonsult, 076-767 77 67johan.soderlind@onepartnergroup.se
