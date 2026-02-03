Produktionsnära stöd inom arbetsmiljö
2026-02-03
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi dig som vill arbeta i en produktionsnära roll med fokus på arbetsmiljö till division Industri och avdelning Specialbeläggning. Avdelningen har vuxit kraftigt de senaste åren och har cirka 175 medarbetare, varav drygt 20 chefer, utspridda över hela landet. Avdelningen har fyra verksamhetsområden: Vägmarkering, Fräsning av asfalt, Laboratorieverksamhet och tankbeläggning. Vi tror att det blir bäst om du är placerad på något av våra kontor i Örebro eller Jönköping.
Ditt uppdrag i en produktionsnära roll inom arbetsmiljö
I rollen får du en central funktion i avdelningen Specialbeläggnings arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. En av dina primära uppgifter blir att agera coach inom Svevias projekt- och arbetsmetodik Säkra grunden, där du driver och stärker arbetet med säkra beteenden ute på arbetsplatserna. Du kommer att arbeta operativt och vara ett stöd till våra chefer i deras dagliga arbete. Exempelvis genom att stötta cheferna i arbetet med rapportering och omhändertagande av riskobservationer, tillbud och olyckor. Du analyserar data och är med och bidrar till konkreta förbättringsåtgärder. En annan viktig arbetsmiljöaktivitet är att genomföra skyddsronder tillsammans med chefer samt säkerställa god arbetsmiljömässig ordning och reda på våra kontor och etableringar. Inför säsongsstart är du med och utbildar våra medarbetare inom arbetsmiljö och säkerhet. Du verkar aktivt för att arbetsmiljöfrågor hålls levande och prioriterade i olika forum.
Rollen innebär också att vara en operativ förlängning av divisionens centrala KMA-funktion, samt att vara kemikaliesamordnare för vissa delar av verksamheten och säkerställa korrekt hantering enligt regler och föreskrifter. Du kommer även att leda olika projekt eller initiativ kring miljö, arbetsmiljö eller närbesläktade områden.
Sammanfattningsvis är detta en mycket viktig roll för avdelningen. Arbetsmiljö och säkerhet är vår högst prioriterade fråga och du kommer därför att ingå i avdelningens ledningsgrupp. Den består av avdelningschefen, fyra arbetschefer, en controller och en HR Business Partner.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet som exempelvis arbetsledare, chef eller tjänsteman inom entreprenadbranschen och har ett starkt intresse för arbetsmiljö, eller är en relativt nyexaminerad ingenjör med intresse för produktion och arbetsmiljö. Det kan också passa dig som tidigare arbetat med miljö- och arbetsmiljöfrågor i en annan bransch och nu vill ta steget över till vår.
Det allra viktigaste för att lyckas är ditt engagemang och genuina intresse för arbetsmiljö och förbättringsarbete.
För att trivas i rollen behöver du vilja arbeta operativt och nära produktionen, där du stöttar chefer och verksamheten praktiskt och inte bara genom rådgivning. Du är trygg i att arbeta med och tala inför grupper, kan utmana i diskussioner och vågar ifrågasätta invanda arbetssätt. Som person har du förmågan att anpassa ditt budskap beroende på målgrupp och kan därmed fungera som en katalysator till förändringsarbete.
Du är bekväm med att variera mellan kontorsarbete och att vara ute i verksamheten runt om i landet. Du ser värdet av att vara fysiskt närvarande för att bygga relationer och säkerställa att information och utbildning landar rätt. Du har god IT-kompetens och en väl utvecklad administrativ förmåga.
För att ge dig bästa möjliga start kommer du att få stöd av en erfaren mentor som tidigare haft en närbesläktad roll. Du kommer också få möjlighet att samverka med kollegor på andra avdelningar med liknande roll. Vidare kommer din onboarding på Svevia och avdelning Specialbeläggning vara välplanerad. Om du kommer med engagemang, driv och intresse för arbetsmiljö så lovar vi att ge dig alla förutsättningar för att lyckas i rollen!
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan senast den 17 februari. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Claes Widlund Avdelningschef Industri claes.widlund@svevia.se
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta Alma Henriksson, TA Partner, alma.henriksson@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
