Produktionsmekaniker
Heidelberg Materials Cement Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2025-09-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heidelberg Materials Cement Sverige AB i Gotland
, Mörbylånga
, Stockholm
, Skövde
eller i hela Sverige
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Om Avdelningen
Produktion har ca 70 medarbetare inom cementverk, interntransporter, hamn och ugnlinje 7 och 8. Denna roll tillhör ett härligt skifteslag på ugnlinje 8. Tjänsten erbjuder utmanande och intressanta arbetsuppgifter där det krävs att du har ett eget driv men samtidigt gillar att arbeta tillsammans i ett team.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser gärna sökande med olika bakgrunder och livserfarenheter till tjänsten.
Din roll
• Utföra mekaniska reparationer självständigt.
• Delta i det löpande produktionsarbetet på skift samt vid behov ersätta processkötaren vid eventuell frånvaro på de olika skiften.
• Bedöma akuta arbeten samt eventuella haverier i samråd med skiftesledare och produktions- och underhållsberedskap.
• Agera säkerhetsman och vara behjälplig för våra elektriker vid felsökning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Du är en engagerad person som gillar att analysera problem och finna lösningar. Vi ser att du har någon form av verkstadsteknisk eller verkstadsmekanisk utbildning, gärna svetskunskaper. Har du erfarenhet av mekaniskt underhåll inom processindustri är det mycket meriterande. I rollen krävs det att man har goda kunskaper i svenska och engelska samt har datorvana och B-körkort. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom noggrannhet, samarbetsförmåga, flexibilitet samt förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.Så ansöker du
Tjänsten är tillsvidare på heltid, 3-skift med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Björn Wikström. Sista ansökningsdag är den 12 oktober, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Björn Wikström bjorn.wikstrom@heidelbergmaterials.com 0498-281056 Jobbnummer
9525668