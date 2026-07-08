Produktionsledare till HL Display
Stegra Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-07-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
eller i hela Sverige
Produktionsledare
Vill du leda ett engagerat team i en internationell och växande verksamhet där du får möjlighet att påverka både människor och processer? Vi söker nu en driven och engagerad produktionsledare som vill ta ansvar för den dagliga driften och samtidigt vara en viktig drivkraft i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
I rollen kombinerar du ett närvarande ledarskap med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Tillsammans med ditt team säkerställer du att produktionen levererar med hög kvalitet, god leveransprecision och en säker arbetsmiljö.
Om HL DisplayVill du arbeta i en internationell miljö där idéer blir verklighet i butik varje dag? På HL får du vara en del av ett bolag i stark utveckling, där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till lösningar som gör verklig skillnad för både handel och konsumenter.
Du får möjlighet att arbeta nära kunder, kollegor och marknader runt om i världen, i en organisation där samarbete över gränser är en naturlig del av vardagen. För dig som vill utvecklas finns stora möjligheter att påverka, ta ansvar och växa tillsammans med bolaget.
HL befinner sig mitt i en stark tillväxtresa. Med närvaro på 70 marknader världen över fortsätter företaget att expandera och stärka sin position som en ledande utvecklare av innovativa butikslösningar.
Genom att kombinera djup kunskap om konsumentbeteenden, varumärkens behov och butikernas vardag skapar HL lösningar som både ökar försäljningen, förenklar arbetet i butik och bidrar till en mer hållbar handel.
Från en blygsam start som ett enmansföretag på 1950-talet har HL utvecklats till ett internationellt bolag som idag samarbetar med några av världens största detaljhandelskedjor och varumärken.
Koncernen består av omkring 1 500 medarbetare och fortsätter att växa, både på etablerade och nya marknader.
Om rollenSom produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften och leder produktionen mot uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och leveransprecision. Du planerar och fördelar arbetet och följer upp verksamhetens nyckeltal för att skapa bästa möjliga resultat.
Genom ett närvarande och coachande ledarskap utvecklar, stöttar och motiverar du dina medarbetare samtidigt som du skapar engagemang och ansvarstagande i teamet. Rollen innebär arbete i en verksamhet som bedrivs på 5-skift, vilket ställer krav på tydlig kommunikation och ett strukturerat ledarskap.
Du har en viktig roll i verksamhetens förändringsarbete och arbetar aktivt med att utveckla processer, arbetssätt och organisation för att möta framtida behov. Du arbetar aktivt med att identifiera utvecklingsmöjligheter, effektivisera processer och säkerställa att förbättringsinitiativ följs upp och leder till långsiktiga resultat
Fokus ligger på att skapa hållbara resultat, minska slöserier och stärka verksamhetens konkurrenskraft.
Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö är alltid prioriterat. Du säkerställer att rutiner och standarder följs samt uppmuntrar medarbetarna att bidra med förbättringsförslag. I rollen arbetar du även i Protak för planering, uppföljning och produktionsstyrning samt samverkar nära andra funktioner för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Din profilVi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett starkt driv att skapa resultat genom andra. Du trivs i en föränderlig miljö och har erfarenhet av att arbeta med målstyrning, förändringsarbete och ständiga förbättringar.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa förtroende, engagemang och delaktighet och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet.
Krav för tjänstenErfarenhet av en ledande roll, exempelvis som teamledare eller produktionsledare.
Några års erfarenhet från tillverkande industri.
Erfarenhet av Lean Manufacturing, förändringsarbete och kontinuerligt förbättringsarbete.
Erfarenhet av att arbeta med målstyrning och uppföljning av nyckeltal.
God administrativ förmåga och vana av att arbeta i Microsoft Office samt affärs- och produktionssystem, gärna Protak.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Möjlighet att arbeta i en verksamhet som bedrivs på 5-skift.
MeriterandeEftergymnasial utbildning. Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område.
Startdatum: Enligt överenskommelseUppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos HL Display.Ort: Sundsvall
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mikaela Eliasson via 076-0067057 eller via mikaela@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858)
Bultgatan 12 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Arbetsplats
HL Display Jobbnummer
9996819