Produktionsledare till Fritsla
Hagmans Nordic AB / Maskiningenjörsjobb / Mark Visa alla maskiningenjörsjobb i Mark
2025-10-14
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagmans Nordic AB i Mark
, Umeå
, Västerås
, Nyköping
, Laxå
eller i hela Sverige
Hagmans Nordic AB och dess systerbolag verkar inom kemikalie- och ytbehandlingsbranschen och erbjuder produkter och lösningar inom rengöring, träskydd, färg, smörjmedel, rostskydd, fordonstvätt samt specialanpassade tekniska vätskor.
Vår verksamhet omfattar både egenproduktion och skräddarsydda private label-lösningar, inklusive fyllning, packning, laboratorietjänster, innovation, utveckling, lagerhållning och distribution. Tillsammans är vi en samlad kraft som kombinerar tekniskt kunnande, produktionskapacitet och innovationsförmåga för att leverera högkvalitativa och hållbara lösningar till våra kunder. Vår styrka ligger i att kunna ta ett koncept från idé till färdig produkt, oavsett om det gäller standardlösningar eller helt skräddarsydda lösningar för specifika behov.
Kan du hålla flera bollar i luften utan att tappa fokus på säkerhet och kvalitet?
Hos oss får du möjligheten att leda och utveckla produktionsarbetet i en innovativ och växande verksamhet. Om du trivs med ansvar, har ett öga för effektivisering och brinner för att skapa resultat tillsammans med ditt team - då är detta rollen för dig! Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Produktionsledaren ansvarar för att planera, leda och följa upp produktionen på produktionsorten. Rollen innebär att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ produktion som uppfyller kundernas krav och företagets mål. Produktionsledaren leder det dagliga arbetet i produktionen, fördelar resurser och driver förbättringsarbete i nära samarbete med Platschefen och övriga funktioner.Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet och kompetens
- Erfarenhet av arbetsledande roll inom produktion, gärna inom tillverkande industri.
- God förståelse för produktionsplanering, flödesoptimering och produktionsstyrning.
- Vana av att arbeta i affärssystem (ERP) och planeringsverktyg.
- Erfarenhet av systematiskt förbättrings och arbetsmiljöarbete.Utbildningsbakgrund
Relevant utbildning, exempelvis inom produktionsteknik, industriell ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du är en person som identifierar dig med egenskaper som:
- Strukturerad, resultatorienterad och lösningsfokuserad.
- God kommunikativ förmåga och ledarskap med förtroendeskapande stil.
- Närvarande och engagerad i det dagliga arbetet.
- Analytisk och förbättringsorienterad.
- Tidigare erfarenhet av personalansvar med goda resultat ses som nödvändigt för att lyckas i rollen.
Hos oss
Erbjuder vi dig ett spännande och utvecklande jobb i ett framåtlutat och växande företag där du ges goda möjligheter att vara med att påverka och att utvecklas som person. Som produktionsledare kommer du få vara delaktig många utvecklande processer både produktionsmässigt och personalrelaterat. Så ansöker du
Om du känner att du matchar med oss i ovan nämnda kriterier och vill vara med i en utvecklingsresa, då är detta ett jobb för dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan slutdatum om vi finner vår perfect match. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagmans Nordic AB
(org.nr 556071-4890) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Therese Lennartsson, HR +46(0)761-274703 Jobbnummer
9554863