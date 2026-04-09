Produktionsledare till Components
Möjligheten
Vill du vara med och leda utvecklingen för framtidens fabrik på Components i Ludvika? Vill du ha ett inspirerande arbete, med möjlighet att ta ansvar, anta nya utmaningar, ha stort inflytande och utvecklas i en ledarroll - då kan detta vara en tjänst för dig! Ta chansen att skicka in din ansökan som Produktionsledare. Även om du inte uppfyller alla kraven nedan ser vi gärna att du ansöker om du finner rollen intressant och passande för dig.
Hur du kommer att påverka
Ansvar för säkerhet, kvalitet, leverans och ekonomi för ett av våra produktionsavsnitt inom Components i Ludvika.
Ständiga förbättringar är något som värderas högt inom Lindningskopplarna och du kommer att ha en nyckelroll för att driva detta arbete framåt tillsammans med din personal.
Vara del av produktionens ledningsgrupp där du bidrar i bland annat strategiarbete, både för hela produktion och dina avsnitt.
Säkerställa en säker arbetsplats tillsammans med din grupp.
Ansvara för att leveransplanen följs och att vi med rätt kvalitet levererar enligt kundens förväntningar.
Utöver det arbete du gör med dina anställda kommer du att ha många kontakter inom Components och med andra enheter inom Hitachi Energy samt med leverantörer och kunder.
Du har tidigare ledarerfarenhet med personalansvar alternativt så har du kompetens från ledarskap i större projekt.
Relevant akademisk utbildning är meriterande.
God förståelse för industri och tidigare erfarenhet från produktionsmiljö.
Som ledare har du en vilja att utveckla arbetssätt och en förmåga att engagera och motivera andra för att bygga ett framgångsrikt team.
Du är kvalitets- och resultatfokuserad.
Har god kommunikationsförmåga samt är strukturerad, metodisk och lösningsorienterad.
Flytande i svenska och engelska, både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Ta chansen att bli en del av ett världsledande och teknikledande företag och ge dig själv obegränsade karriärmöjligheter genom att ansöka till denna tjänst! Ansök redan idag.
För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Anton Tellinger, anton.tellinger@hitachienergy.com
. För övriga frågor kontakta Talent Partner Oliver Chicaiza, oliver.chicaiza@hitachienergy.com
.
Fackliga företrädare: Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52, Unionen: Tomas L. Gustafsson, +46 107-38 27 47; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 42 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9844858