Produktionsledare Arlandastad
CWS Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Sigtuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Sigtuna
2026-01-12
Som produktionsledare på vårt tvätteri i Arlandastad ansvarar du för den dagliga driften och produktionsplaneringen i tvätteriet. Du har i ditt team rutinerade teamledare och du rapporterar till produktionschef på anläggningen.
Ditt ansvar blir:
Daglig planering av bemanning utifrån prognos och budget för att säkerställa leveranserna till våra kunder.
Daglig styrning (DPM) och arbetsplatsmöten
Följa produktionsplaner och uppsatta mål och redovisa, följa upp och rapportera resultat utifrån uppsatta KPIer
Aktivt bedriva utvecklings- och förändringsarbete gällande kvalitet och produktion
Ansvar för reklamationshanteringen vid tvätteriet
Tillse att fastställda instruktioner/rutiner förankras och följs i produktionen.
Genomföra medarbetarsamtal samt vara delaktig i utvärderingar i samband med lönerevision och justering.
Rekrytering av produktionspersonal och introduktion och upplärning av nyanställda
Tillsammans med produktionschef/platschef/regionchef/HR ansvara för rehabiliteringsärenden.
Rapportering och hantering av interna avvikelser, förbättringsförslag i vårt ledningssystem samt rapportera tillbud och olyckor.
Samarbete med koncernens övriga chefer, projektledare och säljorganisation samt ha en god och professionell relation med kollegorna på tvätteriet.
Du tillser att kvalitets-, miljö- samt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt fastställda rutiner.
Du ansvarar för att arbetet koordineras utifrån gällande lagstiftning, myndighetskrav, företagets policys, etiska riktlinjer samt övriga regelverk gällande interna normer och förfaranden och du driver arbetet i enlighet med ledningssystem för ISO 14001, 9001 och 45001.
Du kan:
Leda och coacha på ett stimulerande sätt.
Arbeta med ständiga förbättringar
Hantera och skapa statistik- och rapporter för externa/interna intressenter
Svenska och engelska i tal och skrift
Du har:
Goda kunskaper i Officepaketet och affärs/produktionssystem
Rapporteringserfarenhet
Erfarenhet av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt 5S och Lean.
Kunskaper i arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabiliteringsprocess och andra HR-relaterade aktiviteter
En analytisk förmåga
Hög ansvarskänsla och engagemang
Du är:
Självständig och resultatorienterad
Social, kommunikativ och positiv
Uthållig och stresstålig
Nyfiken och framåtlutad
Är detta en tjänst för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Sweden AB
(org.nr 556294-8777), https://www.cws.com/se-SE/arbetsklader
Fyrgatan 2 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arlandastad WW tvätteri och säljkontor Jobbnummer
9679918