Produktionsledare
FläktGroup Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-08-04
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FläktGroup, ett Samsung-företag, är en global ledare inom ventilation och luftteknik. Med innovativa och energieffektiva lösningar i världsklass hjälper vi våra kunder att skapa ett hälsosammare inomhusklimat – samtidigt som kundernas klimatavtryck minskar. Våra starka varumärken har satt tekniska standarder i över 100 år och fortsätter att leverera prestanda och kvalitet som möter även de mest krävande kundbehoven. FläktGroup har en global närvaro och driver modern utveckling, produktion och försäljning i Europa, Asien och USA. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens byggnader. www.flaktgroup.com/se
Om rollen som produktionsledare
Som produktionsledare kommer du att leda och utveckla vår produktion med fokus på effektivitet, kvalitet och ständiga förbättringar. Du rapporterar till produktionschef och är en del av en teamorienterad produktionsledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Ansvara för att produktionsmål uppnås avseende kvalitet, leverans och kostnadseffektivitet.
Övervaka och analysera nyckeltal (KPI:er).
Säkerställa att produktionen följer gällande säkerhets- och miljöföreskrifter.
Se till att det finns rätt kompetens hos dina medarbetare inom alla områden.
Leda och motivera medarbetare för att skapa en framgångsrik och trivsam arbetsmiljö.
Identifiera och implementera förbättringar för att optimera produktionsprocesser.
Övervaka produktionsplaner, driva kvalitetsavvikelser och se till att leveransplaner följs.
Utveckla och hantera investeringsplaner och säkerställa anpassning till strategiska mål.
Tillhandahålla regelbundna rapporter till närmaste chefskollegor och ledning om operativa resultat och strategiska initiativ.
Ansvara för budget och resurshantering inom din produktionsavdelning.
Vem är du
Vi söker dig som har erfarenhet från industrin och en passion för att leda och utveckla människor i en produktionsmiljö. Du har minst några års erfarenhet av att arbeta som chef med personal och arbetsmiljöansvar i produktionsmiljö. Meriterande är om du även har relevant eftergymnasial utbildning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160269-2129767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FläktGroup Sweden AB
(org.nr 556239-2463), https://flaktgroupswedenab.teamtailor.com
Fläktgatan 1 (visa karta
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553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
FläktGroup Kontakt
Henric Lilja henric.lilja@flaktgroup.com Jobbnummer
10021186