Produktionsledare
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2026-06-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du kommer som produktionsledare att ansvara för en arbetsgrupp på ca 4-6 stycken medarbetare och entreprenörer. Du planerar, leder och fördelar arbetsuppgifter inom vatten och avlopp i befintliga gator (byte av befintliga ledningar). Du kommer även att leda nybyggnation av gator samt vatten och avloppsarbeten (nybyggnad). Du gör ekonomiska kontroller och uppföljningar, ger service till kommunens beställare samt innevånare. En annan stor del av jobbet är även att se till att rutiner följs, du är även ansvarig för arbetsmiljön för dina underställda. Du ansvarar över att se till att vi följer avtalen mot de interna och externa kunderna och att samarbetet fungerar väl däremellan.
Arbetsledarberedskap antingen på vatten och avlopp eller vinterorganisationen ingår i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Du har som lägst en gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning. Eller en annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren värderar som relevant och tillräckligt för uppdraget.
Du har erfarenhet inom vägteknik och vägbyggnad och har arbetat några år inom Va-, mark och anläggning samt förebyggande vägunderhåll, allt från smärre lagningar till stora ombyggnationer. Vi ser också att du har några års arbetslivserfarenhet inom främst vatten och avlopp samt dagvatten
Kunskaper om anläggningsmaskiner och redskap.
Datorvana och god kunskap i Officepaketet
Körkort B
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som produktionsledare är du tydlig och arbetar med ett tydligt målfokus och med stor medvetenhet om vad som fungerar i praktiken samt med ett genuint intresse för service och utvecklingsarbete. Då vi till stor del arbetar i samverkan så lägger vi stor vikt på dina samarbetsförmågor. Du har personlig mognad och känner dig trygg i dig själv och i din yrkesroll. Tjänsten kräver att du är bra på att kommunicera och är lyhörd då du har mycket kontakt med medborgarna.
Meriterande:
• Branscherfarenhet genom tidigare arbete som VA-tekniker, rörläggare eller drifttekniker.
• VA-utbildning: Eftergymnasial utbildning inom VA-teknik, miljöteknik eller anläggning.
• Ritningsförståelse: Erfarenhet av att läsa och tolka ledningskartor samt ritningar. Certifikat och behörigheter
• Arbete på väg: Certifiering (APV 1&2) för säkert arbete vid vägarbete.
• BAS U/BAS P: Utbildning i Byggarbetsmiljösamordning för planering och utförande.
• B-körkort är krav; BE är meriterande.
• Heta arbeten: Certifikat för brandsäkerhet vid svetsning eller kapning.
• Utbildning i PE svetsning: Certifiering
• Ledarerfarenhet som exvis lagbas, projektledare eller gruppchef.
• Kunskap om entreprenadjuridik, standardavtal i branschen, som AB 04 eller ABT 06.
• Erfarenhet av budgetering, ÄTA-arbeten eller fakturahantering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer då att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Jerry Larsson 0921-62200 Jobbnummer
9973633