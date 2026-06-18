Produktionsledare
Volvo Business Services Aktiebolag / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-18
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Company description:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Job description:
Om rollen
Umeåfabriken är en av Volvokoncernens största fabriker. Med våra cirka 1800 medarbetare är vi en av Norrlands största industrier. Här produceras hytter till Volvo Trucks – från plåtrullar till lackerade hytter – i en av världens modernaste produktionsmiljöer.
Vi har nyligen återförenat vår logistik under ett gemensamt paraply för att stärka våra flöden ur ett end-to-end-perspektiv. Nu söker vi en produktionsledare som vill vara med och forma vår logistik.
Är du en ledare som drivs av utveckling, gillar förändring och vill göra verklig skillnad – då ser vi fram emot att träffa dig.
Som Produktionsledare inom logistik arbetar du i en central roll nära produktionen. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på effektiva, säkra och stabila flöden.
Du är en viktig del i att få helheten att fungera och du bidrar aktivt till både operativ leverans och långsiktig utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och övriga funktioner.
Då vi utformar organisationen och förbereder oss inför framtiden, kommer organisationen att utformas efter det. Du kommer vara ledare för ett team om ~42 medarbetare. Du kommer vara en del av ett ledarteam på 6 kollegor.
Ditt uppdrag Leda effektiva och robusta flöden ur ett end-to-end-perspektiv
Driva omställningsarbete kopplat till organisation och produktgenerationer
Förstärka aktivt med kultur-, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Coacha och utveckla medarbetare mot gemensamma mål
Bidra till ständiga förbättringar enligt LEAN-principer
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg och närvarande ledare som trivs i en miljö där verksamheten ständigt utvecklas.
Du har förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt driv, och du skapar engagemang genom tydlighet, tillit och energi.
Vi tror att du:
Har universitetsutbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet
Har minst 3 års erfarenhet ac chefsroll
Har erfarenhet från logistik, produktion eller liknande verksamhet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har god system- och datorvana
Som person är du
Strukturerad och får saker att hända
Trivs i förändring och ser möjligheter där andra ser utmaningar
Vågar säga vad du tycker och står upp för riktning och beslut
Är en lagspelare som inspirerar och utvecklar andra
Har ett genuint intresse för människor, kultur och säkerhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varför Volvo Umeå?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som ledare och person, i en arbetsplats där vi har höga aspirationer och samtidigt har kul på vägen.
Redo för nästa steg?
Låter detta som nästa steg i din karriär och vill du göra skillnad på riktigt? Då ska du söka redan idag. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Johan Ling, på johan.ling@volvo.com
eller HR Business Partner Fredrik Brinck på fredrik.brinck@volvo.com
Sista ansökningsdag är 9 juli 2026.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga – tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "32852-44255592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
901 24 UMEÅ Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9971044