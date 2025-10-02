Produktionsledare
2025-10-02
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Om företaget
Sydöstbagarn, beläget på Kristianstadsslätten i Skåne, är ett av Sveriges få bagerier som drivs som en ekonomisk förening. Vi har bakat i tunnelugn och funnits i våra nuvarande lokaler sedan 1966. Vi är inte bara en industri, utan också ett riktigt bageri, och förutom bröd av högsta kvalitet gör våra konditorer underbara bakverk, tårtor och kaffebröd. Allt gjort på svenskt mjöl och noggrant utvalda råvaror. Med 60 års erfarenhet och en passion för kvalité och innovation, strävar vi efter att leverera de bästa produkterna till våra kunder. Vi finns i Kristianstad och är ca 30 medarbetare. Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och kompetent produktionsledare som vill bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta framgång.
Arbetsuppgifter för produktionsledare
Som produktionsledare hos oss har du det operativa ansvaret för att säkerställa att den dagliga produktionen genomförs på ett sådant sätt att både produktions- och kvalitetsmål uppnås. Du leder och fördelar arbetet för cirka 28 medarbetare och rapporterar direkt till produktionschefen.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och fördela det dagliga arbetet inom ditt ansvarsområde för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
• Säkerställa att bemanningen följer uppsatt schema och att resurserna används på bästa sätt.
• Se till att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att nödvändig utbildning sker vid behov.
• Optimera produktionsprocesserna för att främja ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande.
• Säkerställa att gällande regler och rutiner efterföljs, samt dokumentera och rapportera eventuella avvikelser.
• Samarbeta nära med kvalitetsansvarig för att bibehålla och utveckla högsta möjliga produktkvalitet.
• Följa upp att säkerhetsföreskrifter efterlevs och på så sätt bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.
• Fungera som en extra resurs i det dagliga arbetet, samt täcka upp vid oplanerad frånvaro eller vid arbetstoppar.Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet av arbete inom livsmedelsindustrin, utbildning inom bageri och/eller konditori är meriterande.
• Minst två års dokumenterad erfarenhet av en arbetsledande roll
• Datorvana
• God förmåga att samarbeta och kommunicera
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Flexibilitet och förmåga att arbeta under tidspress och hantera arbetstoppar
• Erfarenhet av att arbeta med och implementera förbättringsarbete
• Vana att hantera och rapportera avvikelser på ett strukturerat sätt
• Stark känsla för kvalitet och säkerhet inom livsmedelsproduktion
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en spännande och utmanande roll i ett företag med lång historia. Här får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vi erbjuder dessutom:
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
• Möjligheter till kompetensutveckling
• En trevlig och mångsidig arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider
• Förmåner såsom friskvårdsbidrag och personalrabatterSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@sydostbagarn.se
senast den 30/11. Märk din ansökan med "Produktionsledare". Vi behandlar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Tobias Jönsson på 044-7806115 eller tobias.jonsson@sydostbagarn.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@sydostbagarn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstbagerierna, Ekonomisk Fören
Industrigatan 20 (visa karta
)
291 36 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Coop Bageri Jobbnummer
9536880