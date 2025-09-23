Produktionsledare
Om tjänsten
Södra gör en av sina största satsningar någonsin - vi bygger om och utvecklar vårt sågverk i Kinda för framtiden. Här skapar vi en modern anläggning som ska bidra till klimatsmart byggande och stärka den lokala industrin i många år framöver. Nu söker vi dig som vill vara med på den här resan och forma framtidens träindustri tillsammans med oss, läs gärna mer om investeringen, Södra satsar i Kinda för långsiktig konkurrenskraft!
Det här får du jobba med på SödraI rollen som Produktionsledare hos oss i Kinda blir du en nyckelperson i en spännande förändringsresa. Vårt sågverk står inför en stor modernisering och du får en central roll i att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö där människor och teknik samspelar.
Du trivs med att vara nära produktionen och har en naturlig förmåga att bygga starka team. Med tydlig och inkluderande kommunikation skapar du delaktighet, engagemang och arbetsglädje. Du har en positiv grundsyn, är lösningsorienterad och vågar ta initiativ som för verksamheten framåt. När tempot är högt har du förmågan att prioritera, strukturera och hålla fokus på helheten.
Vi ser också att du är trygg i att leda i förändring. Du kan inspirera andra när nya arbetssätt ska införas och har en nyfikenhet för teknik, digitalisering och hållbarhet - faktorer som blir viktiga delar i framtidens produktion. Säkerheten är alltid din högsta prioritet, och du bidrar aktivt till en arbetsmiljö där alla känner sig trygga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Kinda.
Vem söker vi?
Vi tror att du har några års erfarenhet av ledarskap inom tillverkningsindustrin eller motsvarande verksamhet. Viktigast är dock din förmåga att leda människor och driva utveckling. Utöver det ser vi gärna att du har:
- En eftergymnasial utbildning inom produktion, logistik eller annan relevant inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
- Erfarenhet av att leda team genom förändring eller förbättringsarbete, gärna med inslag av digitalisering eller moderniserad produktion.
- Intresse för hållbarhet och resurseffektiv produktion.
- God datavana och trygghet i att använda digitala system.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av LEAN, säkerhetsarbete, produktionsutveckling eller arbete i högautomatiserade miljöer.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande Platschef, Lars Gustafsson, lars.gustafsson@sodra.com
eller +46702740801.
Fackliga frågor hänvisas till:
Teddy Hedlund, Unionen, teddy.hedlund@sodra.com
Erik Karlsson, Saco, erik.c.karlsson@sodra.com
Mathias Molander, Ledarna, mathias.molander@sodra.com
Skicka din ansökan via länken senast den 12 oktober. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälleSödra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
