Produktionsledare
Professionals Nord Eskilstuna AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2025-09-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Eskilstuna AB i Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av ledarskap inom industri eller verkstad och vill ta nästa steg i din karriär? Som produktionsledare hos vår kund får du en central roll där du ansvarar för att leda, utveckla och följa upp arbetet i vagnsverkstaden. Här får du möjlighet att arbeta nära både människor och teknik - i en verksamhet som är avgörande för att hålla Sveriges godstrafik i rullning!
Vår kund erbjuder
En utvecklande roll med möjlighet att påverka och förbättra verksamheten
Ett nära samarbete med engagerade kollegor i en dynamisk arbetsmiljö
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En arbetsplats med fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhet
Information om tjänsten
Vår kund är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbara och klimatsmarta transporter. Genom att kombinera teknik, miljömedvetenhet och säkerhet bidrar de aktivt till utvecklingen av framtidens logistiklösningar.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord men du blir anställd direkt hos vår kund. Vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsledare kommer du bland annat att:
Leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ditt ansvarsområde
Säkerställa att medarbetare har rätt information och förutsättningar för att utföra underhållsarbetet
Ha personalansvar, inklusive medarbetarsamtal, rekrytering och kompetensutveckling
Planera personalresurser och upprätta semesterplaner tillsammans med verkstadschefen
Ansvara för arbetsmiljö, miljö och brandskydd inom ditt område
Delta i revisioner, skyddsronder och driva förbättringsarbete
Bidra aktivt i ledningsgruppen och säkerställa god kommunikation och laganda
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap inom industri, verkstad eller liknande verksamhet
Är van vid personalansvar och utveckling av medarbetare
Har kunskap inom underhållsplanering och styrning
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta med budget och rapportering
Har förmågan att skapa engagemang, delaktighet och en trygg arbetsmiljö
Talar och skriver obehindrat på svenska och gärna även engelska
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Eskilstuna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899) Arbetsplats
Professionals Nord Eskilstuna Kontakt
Linn Östin linn.ostin@pn.se Jobbnummer
9506901